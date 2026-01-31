我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽今（31）日持續激戰，紐約尼克隊坐鎮麥迪遜廣場公園迎戰波特蘭拓荒者。尼克隊在雙核心布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）的穩定發揮下，最終以127：97輕取對手，豪取5連勝，布朗森今天得到26分，此役也達成「生涯10000分」里程碑。另一場賽事中，曼菲斯灰熊隊在領先10分的情況下，於第三節崩盤，最終以106：114不敵紐奧良鵜鶘，苦吞5連敗。尼克隊近期狀況火燙，此役面對本季堪稱「強隊剋星」的拓荒者完全不敢大意。尼克防守大鎖阿努諾比（OG Anunoby）全場貼身盯防拓荒者核心阿夫迪亞（Deni Avdija），讓這位場均25.8分的得分主力全場14投僅4中，僅得11分且出現4次失誤。進攻端方面，布朗森20投8中，包含5記三分球砍下26分；唐斯雖然進攻手感平平僅得14分，但他在禁區展現驚人統治力，全場狂抓20個籃板，徹底主宰制空權。全能戰士哈特（Josh Hart）也繳出20分、6籃板、5助攻、2抄截與1阻攻的全面數據。尼克此勝後排名穩居東區第2，接下來將在主場迎接洛杉磯湖人的挑戰。在灰熊與鵜鶘的對決中，灰熊隊上半場表現優異，靠著傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）領軍，一度取得10分領先，半場結束以61：58微幅領先。然而戰況在第三節發生劇變，鵜鶘隊發動猛烈反撲，單節轟下35分，反觀灰熊進攻端突然熄火僅得15分，單節狂輸20分導致局勢逆轉。末節灰熊雖試圖反擊，一度追至僅5分差距，但鵜鶘隊貝伊（Saddiq Bey）一記暴扣穩住勝果。鵜鶘全隊5人得分上雙，奎因（Immanuel Quickley）與貝雙雙攻下22分，錫安（Zion Williamson）也高效進帳21分。灰熊隊則以傑克森（Jaren Jackson Jr.）16分、6抄截表現最佳，但仍難掩球隊連敗頹勢。