我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新垣結衣多年來位居日本粉絲心目中最美女星榜首。（圖／株式会社 明治YouTube）

有村架純止步第6 前段班競爭激烈

▲擠進前五名的白石麻衣，曾經是乃木坂46的門面。（圖／白石麻衣IG@m.shiraishi.official）

長澤雅美名列第3 娃娃臉成最大武器

▲長澤雅美閃婚導演福永壯志。（圖／長澤雅美IG@masami_nagasawa）

日本女星向來以清新氣質與凍齡外貌聞名，即使邁入30歲仍能維持高度辨識度與國民好感度，近日日本知名網站Rankingoo公布最新「30代最美女星」票選結果，引發日網熱議。值得一提的是，長年位居前5的有村架純竟意外跌到第6名，而新垣結衣則是擊敗長澤雅美、吉岡里帆等人，繼續蟬聯后冠。這份榜單橫跨10至50歲男女共3,901名受訪者，評選標準不只著眼外型，更涵蓋氣質、親和力與長年累積的螢幕印象。結果顯示，日本演藝圈的「透明感世代」並未隨年齡退場，反而在30代階段迎來更成熟穩定的美感定位。本次榜單第10名至第6名依序為中村杏、池田依來沙、廣瀨愛麗絲、川口春奈與有村架純，有村架純雖擁有「國民妹妹」封號，長年以溫柔形象深植人心，仍以119票止步第6未能挺進前五，也凸顯榜單前段競爭之激烈，日媒分析30代女星的評比已不再只是「可愛」，而是更強調整體氣質與代表作厚度，排名落差反映世代審美正在轉變。白石麻衣、佐佐木希穩居前段 寫真女王與完美臉龐仍吸票第5名由前乃木坂46成員白石麻衣拿下，她從偶像時期轉型為演員與模特兒，兼具天使臉孔與勻稱身材，長年被封為「寫真女王」，在男女票源中皆具高支持度；第4名則是佐佐木希，她以模特兒出道，五官立體、上鏡度極高，即便歷經婚姻風波，人氣與形象仍未明顯下滑，網友普遍認為她擁有「任何角度都成立」的完美外貌，是30代女星中少見的典型美人代表。第3名由近期宣布婚訊的長澤雅美拿下，從少女時代一路走來，長澤雅美的圓潤臉型與自然笑容幾乎沒有隨歲月流失，被日網形容為「年紀只是數字」，不少投票留言指出她在不同人生階段都能維持獨特魅力，既能演出純真角色，也能駕馭成熟題材，是日本演藝圈少數成功完成形象轉換的代表人物。第2名為吉岡里帆，她近年以日劇累積高人氣，清新臉蛋與健康性感身材形成強烈反差，一度被視為「新一代國民老婆」；不過最終冠軍仍由新垣結衣拿下，她以《月薪嬌妻》奠定國民地位後形象始終穩定，溫柔卻不失個性，橫跨男女世代的好感度成為致勝關鍵。網友普遍認為，新垣結衣的美不在於張揚，而是一種長期陪伴所累積的信任感，也讓她在30代女星中持續保持頂尖位置。