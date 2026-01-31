我是廣告 請繼續往下閱讀

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，近日雙雙「落馬」，此後海外平台上便傳出諸如「政變」、「北京戒嚴」、「保張派反殺」的傳言，對此，已移居海外的中國評論家、Youtuber「三眼堂」認為，他更傾向於是張又俠「有些事沒辦好」，KPI沒達標而出事，網上之所以有這麼多傳聞，很大一部分原因，是廣大海外民眾出於對習近平的厭惡，長期寄希望於張又俠導致。三眼堂指出，張又俠被抓前後，海外中文圈充滿娛樂性，X打開一看，都是「北京戒嚴」、「張又俠被抓之後又被救了，反殺習近平」、「胡錦濤跟朱鎔基去世」等等，其中「張又俠反殺」說的有鼻子有眼，但除了文字，幾乎沒有可靠的影像可以佐證這些說法，中西方主流媒體也都沒有報導。三眼堂表示，現在網上一個主要的說法，聲稱張又俠之所以被抓，是因為他和習近平爭權，甚至公開嗆習，但坦白說，他不太相信張又俠權力有大到能跟習「平起平坐」，反而更像是很多人心裡一個「美好的願望」，畢竟在牆外，討厭習的人占多數，這些人都希望有一股勢力，足以對抗習，撥亂反正，真正回到改革開放的路線，所以才將希望寄託在張又俠身上，盼望他能讓習近平下台。三眼堂坦言，這種「正義對邪惡」的劇本，希望越來越渺茫，畢竟不可能過了1週、1個月還在「反殺」。不過，不管真相究竟是哪一種，對於中共和習近平都是極為丟臉的，整個軍委班子全是壞人，會讓外界對於這個國家的軍隊質量產生懷疑，至於他個人則傾向於張又俠可能有些事沒辦好，就像官方聲明說的那樣-嚴重踐踏破壞軍委主席負責制。三眼堂分析，雖然近年中共的文宣，一直在吹捧中國的軍事實力，但一個號稱世界第2軍力的國家，連一次像樣的實戰都沒有，就連小型、特別、特種軍事行動都沒有一個，這其實是很奇怪的，而且站在習近平的立場，如果他接下來要進行的，是「奪台」這樣大規模的軍事行動，一個沒有實戰經驗的軍隊是無法讓他放心的，何況中共軍隊腐敗是很嚴重的，這點習近平自己也清楚。因此，三眼堂提出，或許有一種可能，就是習近平真的希望張又俠和那一幫被他清洗的軍人，認真做好自己本職工作，整軍備戰，因為習是真的準備要用兵立威或收復台灣，結果到了臨門一腳，一檢查KPI, 發現實在太差，所以陸續整頓，展開新一輪軍改。