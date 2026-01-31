我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佛光山育幼院青年及院童合力創意12台花車，將展演並與大眾結緣。（圖／佛光山提供）

▲今年的祝福語是「和諧共生‧馬到成功」，呼應馬年的好彩頭。（圖／佛光山提供）

佛光山「2026年春節平安燈法會」將於2月17日到3月18日（正月初一到三十）登場。為期一個月規劃平安燈、表演、活動及美食等。慧傳法師表示，今年的平安燈法會對佛光山而言很不一樣，同時迎來開山60周年，也是開山祖師星雲大師的百歲誕辰。佛光山特別以「傳燈六十‧百年仰望」為主題，希望用一盞一盞心燈，把大師的慈悲與智慧繼續傳下去。慧傳法師指出，今年的祝福語是「和諧共生‧馬到成功」，呼應馬年的好彩頭，也提醒大家彼此多一點善意，一起過更好的日子。春節主題平安燈架設在曼陀羅園，「蓮華飛騎」主燈高12米，取其好事蓮蓮，馬到成功、吉祥寓意，祝福大眾好事蓮蓮不斷、歲歲平安。主燈蓮花燈座環繞6面LED螢幕，設計了好玩有趣的接福袋、迎好運互動遊戲。亮燈時間為農曆初一到初六，晚上7時及9時各一場，鎏金飛馬展演時間3分鐘，璀璨奪目承載滿滿的祝福。燈會分四大主題，第一區「駿程萬里福慧增」，主打祈福走春。第二區「馬到成功吉星照」是拍照打卡重點區。除了曼陀羅花園的主燈「蓮華飛騎」，不二門的大師互動燈區、聲音郵局還可以錄下祝福寄給未來的自己，另有600架無人機在大雄寶殿上空表演燈光秀，無人機展演內容有釋迦牟尼佛騎白馬「逾城出家」、「白馬馱經」典故，還有星雲大師佛光山佈教弘法的歷程演繹。展演時間初一到初六晚上8時30分。第三區「馬躍新春喜自得」適合親子同樂。佛陀紀念館有「光照大千」祈福、犀牛區大樹下故事屋。展廳裡有麥積山石窟藝術特展和沉浸式體驗，還有雜技秀和「三好嘉年華」花車遊行。第四區「馬踏祥雲嘗美味」是吃貨的天堂。滴水坊有養生蔬食、佛光麵等，「佛光好事集」集結了好吃、好看、好用品牌，讓大家暖胃又暖心。