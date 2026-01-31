我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市府警察局昨（30）日貼出一張暖心合照，從文中可以了解，一名男子被單車鏈咬住褲腳，凱旋路派出所的員警隨後也蹲下身，幫忙解開糾結的布料與鏈條。而照片曝光後，吸引大量網友湧入洗版朝聖高喊，「現在騎腳踏車出發」。高雄市府警察局昨天發文說，夜色裡的和平一路，男子被單車鏈條咬住了褲腳，也絆住了回家的路。在那進退兩難的尷尬時刻，幸好暖鴿（哥）即時過來協助。警察局表示，凱旋路派出所的員警，蹲下身，並細心解開了糾結的布料與鏈條，解開的不只是褲腳，更是深夜裡那份無助的慌張，「謝謝學長，接住了此刻的無助」。事實上，該員警曾擔任許多宣導任務，他的IG也被網友解鎖，超過7.2萬粉絲追蹤，除了曬出執勤時的照片外，還有許多運動跟健身的陽光照。該則貼文，許多網友驚嘆帥警的顏值，大批網友紛紛喊，「警察帥氣像明星一樣」「怎麼好人、好事、好運氣都出現在高雄」「我現在買腳踏車請問來得及嗎」「現在的警察真的都很帥」「我的眼光一直停留在帥警臉上，是正常的嗎？」、「請問是在哪條路，我現在騎腳踏車出發」。