台中市西區向上路一段某大樓31日凌晨傳出不幸事件，警方接獲通報後趕赴現場，發現屋內兩名幼童（分別為3歲、8歲）失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，仍宣告不治，初歩了解係陳姓母親情緒不穩，疑餵食幼子藥物後企圖攜子輕生詳細死因及案發經過仍有待進一步釐清。台中市警局第一分局表示，警方於31日凌晨1時31分接獲報案，指稱該處住家內有幼童疑似失去生命跡象，隨即派遣員警趕抵，同時通報救護人員及鑑識人員到場協助處理。救護人員進入屋內後，發現兩名幼童已無生命徵象，立即送往醫院急救，但最終仍回天乏術，初步研判疑因藥物反應過重導致死亡。警方初步了解，案發前曾有親友察覺屋內人員情緒狀況異常，趕赴現場關心並試圖協助。經警方與鑑識人員初步勘查，現場未發現打鬥痕跡，也未見外力介入情形。兩名男童分別為陳女與前夫及現任男友所生。警方表示，陳女目前精神狀態不穩，尚無法進行完整偵訊，事發經過仍待釐清，屋內相關跡證均已完成採集。第一分局指出，案件已通報臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，後續將進行司法相驗，以釐清兩名幼童確切死因及事件發生經過；相關社會福利單位也已同步介入，提供必要協助與關懷。警方表示，案內相關人員目前均已妥善安置，將持續配合檢察官調查，全力釐清事實真相。同時呼籲社會大眾與媒體在關注案件時，應尊重兒少權益與家屬隱私，避免未經查證的揣測或轉述不實訊息。