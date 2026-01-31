我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊隊今（31）日在主場迎來當家球星約基奇（Nikola Jokić）的重磅回歸。此前因左膝骨挫傷連續缺陣16場比賽的約基奇，在復出首戰即展現MVP級別的主宰力，全場狂砍31分並帶領球隊以122：109擊敗洛杉磯快艇隊，不僅收下2連勝，更終結了快艇隊的3連勝。約基奇今日僅出戰24分鐘，展現極高得分效率，全場11投8中，其中三分球3投2中，並頻繁製造對手犯規，罰球線上17投13中，繳出31分、12籃板與5助攻的全能數據。儘管因傷休賽超過一個月，約基奇在開賽後迅速進入狀態，首節便帶領球隊反超比分。第四節快艇一度反撲至個位數分差，約基奇再度上場連續單打得手，連投帶罰攻下8分穩住局勢，確保金塊勝果。除了約基奇的精采表現，金塊隊先發陣容今日集體爆發，共有4人得分達20分以上。小哈達威（Tim Hardaway Jr.）外線手感火燙貢獻22分；沃特森（Peyton Watson）展現運動能力進帳21分與4籃板；主力控衛穆雷（Jamal Murray）也穩定輸出20分與9助攻。瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）則在替補端挹注11分。快艇隊方面，後衛哈登（James Harden）投進5記三分球攻下全隊最高25分，並有9次助攻；雷納德（Kawhi Leonard）挹注21分與6助攻，科林斯（John Collins）得到18分。雖然哈登在第二節一度爆發連取11分縮小分差，但下半場難擋金塊隊多點開花的攻勢。本場勝利讓金塊隊戰績提升至33勝16負，穩居西區前段班。對於約基奇而言，這場復出戰的勝利至關重要，不僅證明其身體狀態已恢復，也為他在爭奪賽季末個人獎項所需的65場出賽門檻保留了希望。