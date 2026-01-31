即日起至 2月28日止，於全台10間惹鍋門市同步推出遊戲角色紅包魚聯名火鍋，點聯名鍋就送限定禮，完成指定任務再拿大份點心、肉盤！

▲完成星城任務就送惹鍋限量餐點。（圖╱網銀國際提供）

▲紅包魚聯名鍋及禮盒。（圖╱網銀國際提供）

▲《星城Online》×《惹鍋》紅包魚立牌。（圖╱網銀國際提供）

更多資訊請至活動頁面或點擊以下連結：

《星城Online》與《惹鍋》攜手跨界合作，「紅包魚」為《星城Online》魚機中，過年期間登場的限定角色，六款紅包魚各自都代表不同的吉祥寓意。這次活動指定任務分為「登入送」及「任務拿」。於惹鍋門市掃描專屬QR登入《星城Online》會員後，綁定台灣手機門號，即可於遊戲內彈窗兌換「登入送」好禮，大份薯條或大份滷鴨血。「任務拿」好禮則需於《星城Online》遊戲儲值滿$100元，並在活動頁面完成驗證，即可自選大份肉盤，培根牛、梅花豬任你挑。活動期間只要點《星城Online》×《惹鍋》聯名鍋（紅包魚海陸同樂鍋、紅包魚海陸獨享鍋、紅包魚蠔肉海陸鍋）就送「限定禮」或「紅包袋」。「紅包魚限定禮」內容包含紅包袋、金元寶與帆布零錢包，零錢包是取自媽祖遶境的星城休息車帆布製成，每塊布料皆獨一無二，承載祈福與守護，期盼這份心意能為大家帶來隨身的好運氣；紅包袋連結喜氣，金元寶象徵豐收，願新的一年各位福氣滿盈、平安順心。除了讓大家大飽口福、拿好禮外，全台惹鍋門市皆有擺放「紅包魚」立牌與各位相見歡，共有六款超可愛的紅包魚為新年帶來滿滿祝福，一起迎接新年，「馬」到成功，開心吃鍋、玩星城迎好運！此次《星城Online》×《惹鍋》聯名鍋及一系列活動除了讓大家吃的好又吃的飽，也能在遊戲中享受捕獲紅包魚的樂趣。這場美食與娛樂的雙重享受，你絕對不要錯過！更多活動資訊與後續中獎名單，請關注「玩星城超有料」活動網頁。https://xin-stars.com/event/TheGuoPot202601?store=1https://www.xin-stars.com/Default.aspxhttps://play.google.com/store/apps/details?id=game.xin.hd.ghttps://apps.apple.com/tw/app/id919043762