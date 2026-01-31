國道服務區排名正式大洗牌！先前一度趁著改裝期稱霸的關西服務區這次輸了。統一超商休息站團隊接手經營清水服務區後，靠著絕美海景與話題性十足的清水休息站水族館數位轉型，全年營收狂飆破10億元，強勢重返冠軍寶座。究竟有哪些清水必買伴手禮助攻這場逆襲？國道經營權「四大天王」版圖又有何變化？本篇帶您一探這座最強金雞母的華麗變身。
營收10億！清水服務區奪回霸主
根據交通部高速公路局統計，國道服務區排名去（2025）年迎來旅遊大爆發，總營收衝破61.5億元。最受矚目的莫過於清水服務區的王者歸來，在歷經2024年的大規模改裝後，2025年業績呈現「暴力反彈」，從前一年的5.98億元直接翻倍，以10.15億元的驚人數字狠甩對手，重回全台第一。相比之下，2024年的短暫冠軍關西服務區，今年雖以6.19億元表現不俗，但仍不敵清水的爆發力，退居第二。
📍2025年國道服務區營收TOP 5：
1. 清水服務區（10.15億元）
2. 關西服務區（6.19億元）
3. 西螺服務區（6.19億元）
4. 泰安服務區（5.75億元）
5. 東山服務區（4.78億元）
沒魚更美？清水休息站水族館變數位
清水最為人津津樂道的「大魚缸」還在嗎？統一超商休息站團隊接手後進行了「數位大轉型」。雖然撤除了實體魚缸，但取而代之的是位於3樓的「OPEN! 3D裸視水族影像牆」。許多民眾搜尋清水休息站水族館後發現，現在不僅能與數位海洋生物互動，科技感更勝以往，還少了維護活體動物的爭議。
此外，3樓全新的「招潮蟹星巴克」更是一大亮點，特殊的建築外型呼應高美濕地意象，大片落地窗讓遊客能邊喝咖啡邊賞景，成為網美打卡新地標。
狂賣2萬盒！清水必買伴手禮清單
能在一年內吸金10億，美食戰力絕對是關鍵。清水服務區引進50個專櫃品牌，創下國道之最。網友熱搜的清水必買伴手禮首推「小林煎餅釣鐘燒」，依舊維持單月熱銷2萬盒的神話級紀錄。
此外，在地美食如「廟東清水排骨酥麵」、「華饌台灣小吃Ｘ王塔米糕」以及限量的「大甲薔薇派」，都是讓過路客甘願掏錢的美味。不僅如此，這裡還擁有被外國遊客讚爆的「五星級駕駛休息室」與沐浴空間，以及能遠眺台中港與戰鬥機起降的無敵夜景，將休息站體驗提升至觀光景點等級。
網友激推：看戰機像拍《一把青》
我們實際查詢 Google 評論，清水服務區累積超過 10 萬筆留言，平均高達 4.3 顆星。改裝後的評價亮點不僅是吃喝，更在於體驗：
• 視覺享受： 網友形容在 2 樓戶外用餐區，「還可以看到戰鬥機在天空飛，是味覺、視覺與聽覺的享受，還以為自己在拍《一把青》！」
• 寵物友善： 飼主大讚新設的寵物區「終於不是在陰暗角落」，設計明亮且動線明確，非常有誠意。
• 唯一缺點： 隨著電動車普及，不少車主在評論區許願：「充電樁數量明顯不敷使用，假日一位難求，希望盡快擴充。」也有旅客建議引進酸梅等農特產，讓預防暈車的選擇更多元。
四大天王版圖：統一超商休息站崛起
隨著清水回歸並奪冠，國道服務區的經營版圖也更加壁壘分明。目前的經營權主要由「四大天王」瓜分：
• 統一超商（7-ELEVEN）： 手握營收王清水服務區，以及泰安、東山、仁德、關廟，聲勢最為浩大。
• 新東陽： 穩守營收亞軍與季軍的關西、西螺，另有南投、西湖。
• 全家便利商店： 經營蘇澳、石碇、新營等站點。
• 南仁湖： 負責中壢、湖口、古坑、楊梅。
這場國道「搶錢大戰」，在統一超商以強勢後台與創新改裝助攻清水下，2026年勢必將持續引領話題。春節期間運用高速公路返鄉或出遊，路過這些休息站時，不妨停下腳步好好遊玩一番。
資料來源：交通部高速公路局、Google 評論
