25歲溫姓替代役男本月25日搭乘Bolt平台多元計程車返家，卻遭林姓司機丟包台64線快速道路，不幸遭後方車輛輾斃，當場喪命。由於全案疑點重重，檢警調查後改列重大刑案偵辦；另傳出林男有意在寒假帶小孩出國，導致交保金提高到25萬元，檢方對此也作出回應。檢警調閱行車紀錄器音檔發現，溫男上車後，雖然錄到疑似踹擊的「叩、叩、叩」聲，卻未聽到溫男說話，另發現有三聲關門聲，研判有二聲是林男下車關門。溫男友人也指出，溫男直到當天凌晨1時19分仍有傳訊息，且溫男的訊息語音清晰，完全沒有酒醉表現，質疑酒後失控說法。警方日前已將此案改列重大刑案，其中溫男是自願下車還是遭強制帶離，將是調查重點之一。由於事發路段位於監視器盲點，肇事車輛亦無行車紀錄器影像，警方透過監視器尋找當時經過現場的車輛，試圖還原案發畫面。雖然警方已掌握部分對向車道經過的車輛，但因道路中間有護欄遮蔽，行車紀錄器無法拍到案發車道路面。事後追查，輾斃溫男的4名駕駛，分別為39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男，加上丟包的林姓司機，共5人全被依過失致死罪送辦。至於原本林姓司機僅以5萬元交保，但因案情疑點重重，檢警改列「重大刑案」重新召開偵查庭，交保金提高到20萬元，卻未限制出境、出海。據了解，林男還自述寒假有帶小孩出國的計畫。對此，檢方強調，是基於案情考量才調高交保金額，全案仍持續深入偵辦中。