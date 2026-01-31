被譽為全台最難訂位吃到飽餐廳的「島語」，繼台北店、高雄店之後，去（2025）年底又於桃園開設全台第三家分店，主打每座主題餐檯搭佐一款酒，更聯手多家百年品牌、世界冠軍等，假日晚餐也會另提供每人半隻龍。餐價為每人1490元～2090元+10%，且同樣開幕以來一直一位難求，明天2月1日將在預約平台開放三家分店2026年4月的座位預約，《NOWNEWS今日新聞》整理訂位技巧、規則與必吃菜色等資訊，一文掌握。
「島語」自助餐廳每月1日開放隔一個月之後的座位預約，即2月1日預定4月的席位，台北店、高雄店、桃園店同步開搶。預訂前先來看看到島語必吃菜色有哪些。
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
談到造訪「島語」必吃菜色，許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等。而「島語」的生魚片強調每日從台東成功漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。
現切肋眼牛排、羊排與戰斧豬排 肉控必吃
中式料理區則有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排，而酥皮玉米濃湯、松露蘑菇濃湯等可搭配小可頌，是出自世界冠軍麵包師－王鵬傑師傅之手。
結合世界冠軍咖啡師烘焙咖啡豆 還有多個百年品牌飲品
此外，島語結合世界冠軍咖啡師烘焙咖啡豆，還聯手亞洲五十大最佳酒吧的TCRC主理人阿翔，推出專屬調酒。甜點區更奉上10多種精緻手工小甜點、現烤的舒芙蕾、熔岩巧克力蛋糕與義式吉拉朵冰淇淋，不定期更換的6種口味。
🟡「島語」三家分店如何訂位？注意事項一次看
訂位平台：訂位平台inline
訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如2月1日上午11:00，就可預訂2026年4月份訂位。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
🟡「島語」相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
桃園台茂店電話：03-286-8081
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
六福萬怡「敘日全日餐廳」 下殺最優75折
六福萬怡酒店也以「好運開吃、好禮迎春」為主題，推出新春餐飲優惠。六福萬怡酒店表示，人氣吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」將於平日推出下殺最低75折優惠，下午茶更有77折，週五雙人用餐只要1666 元，等於每人僅833元就能享受五星酒店的Buffet。
六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」即日起至 2月12日推出「2026迎新饗宴 好運開吃」活動，透過社群互動方式回饋賓客。凡於六福萬怡官方Facebook粉絲專頁上的指定貼文「按讚＋分享」，即可享有雙人餐飲優惠。
🟡六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」優惠活動一覽：
▪️午、晚餐平日餐期：75 折起，平日雙人優惠價 2600 元，假日雙人優惠價 3200 元
▪️下午茶餐期：77 折優惠，週五雙人 1666 元，週六、週日雙人 1836 元。
▪️說明：本季必嚐「和洋旬味饗宴」以秋冬時令食材入饌，揉合和風細膩與洋式香氣，為新春聚會、親友團圓與年節犒賞提供彈性的用餐選擇。另還有爐烤牛排、生食級干貝柱、南極雪蟹等人氣菜色，通通都可吃到飽。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
