▲黎明（左起）、張學友、劉德華及郭富城被封稱「香港四大天王」。（圖／NOWnews攝影中心）

▲劉德華（如圖）粉絲量聲量高，舞台魅力不敗。（圖／翻攝自劉德華IG）

▲張學友（如圖）具有渾厚嗓音、音色優美，唱功隨著年齡增長有些影響。（圖／JDS提供）

▲郭富城2024年12月在台北小巨蛋舉辦「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會。」（圖／記者陳明安攝）

▲黎明（如圖）是四大天王中最有「偶像風範」的歌手，現場唱功與深情王子形象無敵。（圖／翻攝自微博）

1990年代香港風氣逐漸開放，流行粵語音樂開始盛行，其中四名男歌手，劉德華、張學友、郭富城、黎明是當時最具指標性的偶像，他們各自在音樂、影視、舞蹈等各領域，擁有極大影響力及知名度，被封稱「香港四大天王」，至今超過30餘年，4人依舊深受大票粉絲喜愛。對此，《NOWnews今日新聞》特別以劉德華、張學友、郭富城、黎明「當年紅什麼？」為題整理出各自特點，帶你／一塊來分析！劉德華1981年出道，以演員身分打開知名度，多部影視、長片叫好又叫座，他就曾3度榮獲香港電影金像獎最佳男主角，2度獲得金馬獎最佳男主角，此外，劉德華也是舞台上叱吒風雲的唱跳歌手，發行超過60張專輯，銷量與口碑無人能敵，劉德華打滾演藝界逾40年，同時身兼製作人，導演、作家等不同角色，對表演的熱忱出神入化，因此至今依舊活躍演藝圈，成為經典不敗之一。說到其特點，劉德華爲四大天王當中粉絲量聲量最高的，原因在於他橫跨各個領域，勇於嘗試突破，且本人性格直率有禮，面對粉絲大方親切，完全沒有偶像架子。然而，近年劉德華擁有較多影視作品，加上聲帶逐漸受損，無暇顧及歌唱事業，「唱歌的聲音明顯感覺不同以前了」，事實上，劉德華2024年展開巡迴演唱會，11月登上台北小巨蛋連唱3天，場場爆滿一票難求，魅力仍不敗。1985年出道的張學友，一入行的2年期間紅遍全亞洲，登上香港紅磡連開6場演唱會，締造驚人紀錄，大受歡迎換來的卻是自我懷疑，張學友陷入負面新聞影響，人氣雪崩式滑落，唱片賣不好，當年26歲的他只好去拍電影，「在3年裡大概拍了差不多30部電影」，累積不少代表作，像是《笑傲江湖》、《旺角卡門》等，讓人看到張學友有別於歌唱的另一面。1992年張學友受獲封四大天王，隔年發行第5張國語專輯《吻別》，打破亞洲各地銷量新高，「歌神」美名從此成為他的代名詞，說到其特色，張學友具有渾厚嗓音、音色優美且爆發力十足，聽到歌聲無不被其濃烈情感感染，如魚得水地在各式技巧及音階之間轉換，是四大天王中唱功最頂尖的，不過他去年3月起開唱，歌聲偶時不穩定，破音仍敬業完成表演。郭富城於1990年拍台灣光陽機車廣告出道，憑藉俊俏五官及爆棚魅力，征服許多少男少女的心，乘勝追擊推出個人首張專輯《對你愛不完》，招牌舞蹈動作掀起模仿潮，竄升為全亞洲火紅唱跳天王，遺憾的是，外界對他的歌喉、咬字發音質疑聲浪不曾止息，使郭富城化負評爲動力，猶如轉型跨到電影領域，出演《臨時劫案》、《風再起時》如浴火重生般，令人對郭富城的敬業精神與實力佩服萬分。至於郭富城何項特色最為人所樂道？他每每展開演唱會總是掀起大波搶購潮，正因為莫過於他在舞台上載歌載舞時，所噴發的男性費洛蒙與超群唱跳魅力，去年底展開「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」，12月返回台北小巨蛋連開3場，現年59歲的他挑戰體能極限，帶來一連穿熱門夯曲，邊唱邊跳大展「舞台王者」的實力，郭富城讓演唱會不只是演唱會，堪稱是一場充滿回憶與視、聽覺高潮的盛宴。黎明19歲那年參加《第五屆新秀歌唱大賽》而發跡，1986年出道以清秀外型與紳士形象備受歡迎，特別女性粉絲尤其著迷，初試啼聲即爆紅，爾後幾張專輯都有代表作，包括〈如果這是情〉、〈對不起，我愛你〉及〈今夜妳不會來〉等，情歌王子的形象深植人心，屆時他還與同期歌手李克勤間接競爭四大天王頭銜，最後由黎明順利有了這樣的封號，足見其影響力與知名度不在話下。事實上，黎明曾被討論爲四大天王中聲量最低、且較無存在感的歌手，可能源於其他3人的作品受到大量宣傳及矚目，不過他實則「惦惦吃三碗公」，不但比劉德華早2年拿到金馬影帝，現場演唱也以「行走CD」備受盛讚，特別其至今衰老不退的風采更是四大天王之最，「當年黎明是最明顯的『偶像派』，出演的電視劇最多，廣告也是比其他人多很多」，說是不敗偶像一點也不為過。