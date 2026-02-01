我是廣告 請繼續往下閱讀

以下為本文重點：

2月共有18組日韓星來台 第一天就6組北高登場

工藤晴香、ifeye、金在中接力 塞滿2月第2週

QWER情人節2／14開唱 朴寶劍來拜早年

KARD久違來台 228擠爆韓星開唱

▲2月截至目前，總計18組日韓藝人來台會粉絲。（圖／遠雄創藝 Farglory Creative、D-SHOW TAIWAN、微樂客 WillMusic）

2026年2月台灣追星行程全面爆量，從K-POP、J-POP歌手演唱會到韓星見面會、簽售活動密集登場，台北、高雄多個場館同步開跑，包含台北大巨蛋、台北國際會議中心TICC、Legacy系列場館、高雄流行音樂中心等，全月幾乎週週有活動、總計18場，其中2月1日的TWS、TXT演唱會，2月8日金在中演唱會、2月15日的朴寶劍簽售會，2月28日更一次集結多場活動：JUNHER見面會、NCT WISH演唱會、tripleS演唱會，形成追星族最頭痛的撞期修羅場，《NOWNEWS今日新聞》一次整理2月追星懶人包，幫你快速掌握不漏場。2月共有18組日韓星來台 第一天就6組北高登場工藤晴香、ifeye、金在中接力 塞滿2月第2週QWER情人節2／14開唱 朴寶劍來拜早年KARD久違來台 228擠爆韓星開唱2月1日被圈內封為「追星地獄日」，下午2點由鄭大賢在WESTAR率先開場，緊接著TWS下午4點在高雄流行音樂中心海音館開唱，同一時間北部也沒在放過人，TXT下午5點站上台北大巨蛋，SILENT SIREN晚上6點Legacy Taipei開唱，崔振赫則在6點半於Legacy TERA舉辦見面會，北中南直接分線作戰，選錯邊就是錯過一整年。📍鄭大賢見面會時間：2月1日（日）14：00地點：WESTAR📍TWS演唱會時間：2月1日（日）16：00地點：高雄流行音樂中心 海音館📍TXT演唱會時間：2月1日（日）17：00地點：台北大巨蛋📍SILENT SIREN演唱會時間：2月1日（日）18：00地點：Legacy Taipei📍崔振赫見面會時間：2月1日（日）18：30地點：Legacy TERA2月6日由工藤晴香在南港展覽館一館中午12點半登場，時間點特別，也被不少粉絲笑說是「上班族請假專用場」。2月7日、8日則是宮野真守連續兩天在Legacy TERA開唱，週六晚場加週日下午場，行程安排非常佛心，但荷包不一定同意。2月8日同樣忙到不行，ifeye下午1點在MOONDOG見面會暖身，晚上6點金在中直接攻佔台北國際會議中心TICC，老粉、新粉一次收割。📍工藤晴香演唱會時間：2月6日（五）12：30地點：南港展覽館一館📍宮野真守演唱會時間：2月7日（六）19：002月8日（日）17：00地點：Legacy TERA📍ifeye見面會時間：2月8日（日）13：00地點：MOONDOG📍金在中演唱會時間：2月8日（日）18：00地點：台北國際會議中心TICC情人節週末也沒在客氣，QWER 2月14日、15日連續兩天在TICC開唱，分別是週六下午5點、週日下午3點，粉絲直接把情人節交給偶像跟舞台。2月15日同日下午，朴寶劍舉辦簽售會，地點僅通知中選者，低調卻殺傷力極強。📍QWER演唱會時間：2月14日（六）17：002月15日（日）15：00地點：台北國際會議中心TICC📍朴寶劍簽售會時間：2月15日（日）15：00地點：另行通知得獎者2月21日由KARD在TICC接棒，晚間7點開唱，混聲團體魅力穩穩在線。2月26日則是音樂取向不同的一天，KOREA SPOTLIGHT邀來NELL、MILENA、SAY MY NAME，晚上7點於Zepp New Taipei登場，偏樂團與獨立氣息，聽團派直接筆記。📍KARD演唱會時間：2月21日（六）19：00地點：台北國際會議中心TICC📍KOREA SPOTLIGHT演唱會嘉賓：NELL、MILENA、SAY MY NAME時間：2月26日（四）19：00地點：Zepp New Taipei2月底行程再次跟月初一樣全面失控，2月27日徐恩光晚上6點在Legacy TERA開唱，同一天VERIVERY成員岡旻在CLAPPER STUDIO下午2點與晚上7點舉辦2場見面會，粉絲只能二選一。2月28日更是終極壓軸日，JUNHER下午2點、6點在MOONDOG見面會，NCT WISH下午5點於台大體育館開唱，tripleS晚上7點在TICC接力登場，從下午一路追到深夜不是夢。📍徐恩光演唱會時間：2月27日（五）18：00地點：Legacy TERA📍VERIVERY岡旻見面會時間：2月27日（五）14：00、19：00地點：CLAPPER STUDIO📍JUNHER見面會時間：2月28日（六）14：00、18：00地點：MOONDOG📍NCT WISH演唱會時間：2月28日（六）17：00地點：台大體育館📍tripleS演唱會時間：2月28日（六）19：00地點：台北國際會議中心TICC