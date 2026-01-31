我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市西區今（31）日驚傳一起人倫悲劇，一名30歲陳姓女子向友人透露與男友爭執、雙方鬧分手等，自己要帶走兩個小孩等負面想法，對方驚覺有異前往察看，赫然發現陳女兩名3歲、8歲幼子疑似被餵食不明藥物，已經沒有呼吸心跳，送醫救治仍回天乏術，女子情緒激動無法接受偵訊，詳細案情有待警方調查釐清。台中市消防局31日凌晨1時許接獲報案，西區向上路某大樓有緊急救護勤務，立即派遣人車馳援，到場時發現一名女子情緒激動，且有攻擊傾向立即將人壓制固定四肢強制送醫。救護人員另外發現兩名男童躺在床上，已經失去生命跡象，分別送往林新醫院、中國附醫急救，最後仍宣告不治。據了解，調查發現，陳女目前沒有工作，與男友租屋西區一處大樓，陳女的8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生。陳女近期和男友鬧分手，情緒不穩定。事發前，陳女曾經撥打電話向友人吐露心情，哭訴「不想活了」，也表達帶走兩個小孩的負面想法。友人直覺不對，趕抵陳女西區租屋處，發現兩個小孩沒有生命跡象，陳女則情緒十分激動，趕緊撥打119求救，仍救不回兩名男童。