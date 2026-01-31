全聯福利中心週末限定優惠來了！大白菜單顆只要29元，人氣蔬菜「青江白菜」單包特價10元，全聯、大全聯全台門市每日共計限量10萬包，還有4款商品買一送一，包括農心辛拉麵、巴黎貝爾巧克力薄餅／帕瑪森起司餅、蘇菲超熟睡內褲型衛生棉、東爵紅茶茶包通通半價，泡麵平均單包最低不到25元。
全聯10元蔬菜來了！生鮮優惠一次收
全聯、大全聯自1月31日起至2月2日，6款明星生鮮品項最高現省40元，人氣蔬菜「青江白菜」爆殺價，單包只要10元，全聯、大全聯全台門市每日共計限量10萬包。
「澳洲穀飼嫩肩牛排」每盒原價185元，特價149元，現省36元；「黃金鮮腐竹」單盒39元；「智利甜桃」原價每盒115元，現在只要79元；「美味堂 老重慶麻辣雙寶」原價單盒119元，特價79元；甜點「We Sweet爆漿蛋糕」每盒特價59元，以上每項商品每人限購3份。
全聯大白菜29元！週末買一送一：泡麵、蘇菲日安褲都半價
全聯官方LINE好友今明兩天（31日、1日）結球白菜特價29元，門市共推出4款商品買一送一優惠，包括「農心 辛拉麵 泰式酸辣味」、「東爵 紅茶茶包20入」、「巴黎貝爾 香榭巧克力薄餅／香榭莓麗固德／帕瑪森起司餅／火焰紅椒起司餅」、「蘇菲 超熟睡／超日安褲 內褲型衛生棉」。
購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
大全聯生鮮加碼優惠！肉品、海鮮通通有
大全聯加碼生鮮優惠，1月31日起至2月2日，「有機霜降黑蠔菇」單盒特價35元，2盒只要65元；「花椰菜」單粒58元；「台灣包心白菜」單粒29元；肉品有「冷藏肉/解凍肉-土雞骨腿切塊」每盒549元；「冷凍羊肉火鍋肉片(袋)」每100公克49元；「冷凍豬五花火鍋片(袋)」每100公克45元。
海鮮「30/40白蝦」每盒原價450元，特價349元；「現流透抽」每尾109元；「特選台灣鯛魚排」3連包429元；「烏魚子一口吃」單包原價358元，特價249元；「秘魯綠無籽葡萄」每公斤309元；「美國富士蘋果#88」每粒28元，4粒100元。
「紐奧良烤雞全雞」原價269元，特價199元；「歡樂炸雞桶」有5支雞腿、6支雞翅，每桶只要279元，購買紐奧良烤雞全雞或歡樂炸雞桶指定熟食，加購指定規格任一瓶飲料只要25元；「葡萄吐司」單條75元；「砂糖甜甜圈」每個15元。
資料來源：全聯福利中心、大全聯
