台北市大安區驚傳漢他病毒確診個案，讓不少市民神經緊繃。隨著年關將近，許多家庭正準備開始大掃除，但若處理不當，恐讓躲藏在暗處的病毒威脅健康。究竟這種由老鼠媒介的疾病是否會人傳人？清理環境時有哪些保命關鍵？醫師吳欣岱提醒，面對病毒不必恐慌，但必須掌握正確的防護觀念與滅鼠技巧。
重點一：漢他病毒是什麼？感染途徑？會人傳人嗎？
根據疾管署資料，漢他病毒（Hantavirus）是人畜共通傳染病，主要宿主為老鼠。病毒存在於受感染老鼠的唾液、尿液及糞便中，人類通常因「吸入」受污染的空氣微粒（氣膠）或傷口接觸而感染。
關於民眾最擔心的人傳人問題，專家指出漢他病毒直接人際傳播的機率極低，目前台灣並無人傳人紀錄。大掃除時真正的風險在於「環境揚塵」，若未戴口罩就清掃鼠糞，極易吸入病毒。
重點二：掌握環境3原則，防患於未然
在進行居家清潔前，疾管署建議請先建立「三不原則」的防禦概念，讓老鼠無法在門內生存：
• 不讓鼠來： 封閉屋內外所有可能的老鼠洞穴與縫隙。
• 不讓鼠吃： 妥善儲存食物，斷絕鼠類糧食（如廚餘桶加蓋）。
• 不讓鼠住： 清理家中堆積的廢棄雜物，消除老鼠窩巢。
重點三：醫師吳欣岱警告：掃除時「這件事」最危險
醫師吳欣岱曾針對漢他病毒防範指出，環境衛生是防治的根本。她特別提醒，民眾在大掃除時若發現鼠糞，「千萬不要直接用掃帚掃」。因為乾枯的排泄物碎裂後，病毒會隨粉塵飄散在空氣中，此時若防護不足，極易透過呼吸道吸入感染。
重點四：大掃除「2步自保」法，徹底滅菌
若發現家中有老鼠出沒的痕跡，請務必遵循以下兩個標準動作：
• 第1步：稀釋漂白水噴灑
準備稀釋漂白水，比例為 1 分家用漂白水對 10 分清水，戴上口罩及橡膠手套後，對準老鼠排泄物或疑似污染區噴灑，確保完全濕潤。
• 第2步：靜置30分鐘後擦拭
噴灑後不可立即擦除，需靜置至少 30 分鐘，待稀釋漂白水發揮滅菌作用後，再用廢棄抹布或紙巾由外向內擦拭乾淨。
重點五：快速辨識漢他病毒的 5 大警訊
大掃除後若身體不適，請務必留意是否出現以下典型症狀並儘速就醫：
1. 突發性發燒、頭痛、腰痠背痛。
2. 眼眶痛、肌肉痛。
3. 發燒後第 3 至 6 天可能出現出血症狀（如血尿、蛋白尿）。
4. 潛伏期通常為 2 週，但最長可達 2 個月。
5. 合併症狀包括低血壓、噁心、嘔吐等。
重點六：進階滅鼠！掌握封口與誘捕關鍵
有害生物處理公司「福來朗」建議，若家中已發現鼠蹤，除了被動防禦更要主動出擊：
• 封口為先： 在投放鼠藥或捕鼠器前，應先封閉門窗縫隙，避免外部老鼠源源不絕進入。
• 正確布餌： 在老鼠經常出沒的牆邊或暗處放置捕鼠籠，並使用肉乾、花生醬等強烈香氣食物增加誘捕率。
資料來源：疾管署、醫師吳欣岱、福來朗
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據疾管署資料，漢他病毒（Hantavirus）是人畜共通傳染病，主要宿主為老鼠。病毒存在於受感染老鼠的唾液、尿液及糞便中，人類通常因「吸入」受污染的空氣微粒（氣膠）或傷口接觸而感染。
關於民眾最擔心的人傳人問題，專家指出漢他病毒直接人際傳播的機率極低，目前台灣並無人傳人紀錄。大掃除時真正的風險在於「環境揚塵」，若未戴口罩就清掃鼠糞，極易吸入病毒。
在進行居家清潔前，疾管署建議請先建立「三不原則」的防禦概念，讓老鼠無法在門內生存：
• 不讓鼠來： 封閉屋內外所有可能的老鼠洞穴與縫隙。
• 不讓鼠吃： 妥善儲存食物，斷絕鼠類糧食（如廚餘桶加蓋）。
• 不讓鼠住： 清理家中堆積的廢棄雜物，消除老鼠窩巢。
重點三：醫師吳欣岱警告：掃除時「這件事」最危險
醫師吳欣岱曾針對漢他病毒防範指出，環境衛生是防治的根本。她特別提醒，民眾在大掃除時若發現鼠糞，「千萬不要直接用掃帚掃」。因為乾枯的排泄物碎裂後，病毒會隨粉塵飄散在空氣中，此時若防護不足，極易透過呼吸道吸入感染。
重點四：大掃除「2步自保」法，徹底滅菌
若發現家中有老鼠出沒的痕跡，請務必遵循以下兩個標準動作：
• 第1步：稀釋漂白水噴灑
準備稀釋漂白水，比例為 1 分家用漂白水對 10 分清水，戴上口罩及橡膠手套後，對準老鼠排泄物或疑似污染區噴灑，確保完全濕潤。
• 第2步：靜置30分鐘後擦拭
噴灑後不可立即擦除，需靜置至少 30 分鐘，待稀釋漂白水發揮滅菌作用後，再用廢棄抹布或紙巾由外向內擦拭乾淨。
大掃除後若身體不適，請務必留意是否出現以下典型症狀並儘速就醫：
1. 突發性發燒、頭痛、腰痠背痛。
2. 眼眶痛、肌肉痛。
3. 發燒後第 3 至 6 天可能出現出血症狀（如血尿、蛋白尿）。
4. 潛伏期通常為 2 週，但最長可達 2 個月。
5. 合併症狀包括低血壓、噁心、嘔吐等。
重點六：進階滅鼠！掌握封口與誘捕關鍵
有害生物處理公司「福來朗」建議，若家中已發現鼠蹤，除了被動防禦更要主動出擊：
• 封口為先： 在投放鼠藥或捕鼠器前，應先封閉門窗縫隙，避免外部老鼠源源不絕進入。
• 正確布餌： 在老鼠經常出沒的牆邊或暗處放置捕鼠籠，並使用肉乾、花生醬等強烈香氣食物增加誘捕率。
資料來源：疾管署、醫師吳欣岱、福來朗