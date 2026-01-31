國際金價29日在亞洲盤一度突破5500美元大關，但隨後又急速下跌，今（31）日一度重挫12％。在國際金價劇烈震盪之際，有網友發現美式賣場好市多（Costco）金飾櫃位幾乎被掃空，引發會員熱議。不少人直言，黃金若非長期持有，貿然進場恐承受風險，「昨天買的，可能睡不好」，再加上好市多官網明訂所有貴金屬與24K金飾一律不接受退貨，可能會有不少人買完金飾後悔不已。
好市多金飾整櫃被掃空！「不能退貨」尷尬了：很後悔
一名網友昨（30）日在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，他逛賣場時發現飾品區的金飾櫃位幾乎被掃空，空蕩蕩的罕見畫面讓他忍不住直呼：「很猛！」貼文曝光後迅速引發熱烈討論。
金飾被搶購一空的原因，大家都有各有解讀，有人認為是金價近期上下波動過大，廠商為避免虧損而不敢大量陳列，「應該是廠商不敢擺，金價上下跳太快，黃金已經變成迷因幣，已經不是避險投資產品」、「現在被買等於廠商現賠10趴，虧錢生意沒人做啦！寧可囤貨」。
有熟悉行情的網友指出，好市多的金價並非每日隨國際市場即時調整，有些標價甚至停留在半個月前，因此在價格落差下，吸引精明買家搶進。不過，也有會員對這波黃金掃貨潮持保留態度，認為未來走勢不一定好，「沒有打算長期持有的人，現在應該很後悔」、「昨天買的，可能睡不好」、「崩爆還會續跌，割韭菜囉」、「這兩天買進的都是勇者」。
那麼若金價崩跌，是否能將金飾賣回好市多呢？對此，好市多官網明確規定，包含黃金、白銀、鉑金、鈀金條塊，以及紀念幣、收藏幣與24K黃金金飾等貴金屬商品，一律不接受退貨，提醒會員下手前務必審慎評估。
黃金才大漲又暴跌！國際金價一度重挫12％
市場方面，國際貴金屬價格近日出現罕見重挫。美國總統川普提名凱文．華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席後，市場對美國央行獨立性的疑慮緩解，美元隨之走強，引發貴金屬拋售潮。
黃金一度重挫12％，截至台灣時間31日清晨5時34分，跌幅仍接近9％，每盎司報4901.59美元；白銀跌勢更為猛烈，單日暴跌近26％，每盎司報84.695美元，創下數十年來罕見跌幅。
資料來源：好市多官網、TradingView
