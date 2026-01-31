我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市西區今（31）日驚傳一起人倫悲劇，一名30歲陳姓女子餵食兩名3歲、8歲幼子不明藥物，被發現時已經沒有呼吸心跳，送醫救治仍回天乏術。法醫高大成研判是「中樞神經失調」的症狀，並表示，現今的安眠藥，成年人如果「吃到飽」也不會死，反而是臟器還不成熟的幼童，恐會因為肝腎臟逐漸衰竭，慢慢折磨而死。台中市消防局31日凌晨1時許接獲報案，西區向上路某大樓有緊急救護勤務，立即派遣人車馳援，到場時發現一名女子情緒激動，且有攻擊傾向立即將人壓制固定四肢強制送醫。救護人員另外發現兩名男童躺在床上，已經失去生命跡象，分別送往林新醫院、中國附醫急救，最後仍宣告不治。法醫高大成說：「這種就是缺氧造成，一定是中樞神經的藥，中樞神經失去控制變成痙攣，小孩臟器成熟度不夠，所以吃這種特殊藥物會造成死亡機會很大。」狠心餵食兒子藥物的陳姓女子，疑似精神狀態不佳，平常沒有工作，白天都會負責帶小孩去上課，管理員說一家人相處，看起來都很正常，也沒聽說過夫妻吵架。據了解，調查發現，陳女目前沒有工作，與男友租屋西區一處大樓，陳女的8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生。陳女近期和男友鬧分手，情緒不穩定。事發前，陳女曾經撥打電話向友人吐露心情，哭訴「不想活了」，也表達帶走兩個小孩的負面想法。友人直覺不對，趕抵陳女西區租屋處，發現兩個小孩沒有生命跡象，陳女則情緒十分激動，趕緊撥打119求救，仍救不回兩名男童。