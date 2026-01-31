我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾以《小鬼當家》系列大紅大紫的麥考利克金，在社群向病逝的「銀幕媽媽」奧哈拉致哀。（圖／美聯社／達志影像）

從喜劇舞台到好萊塢 她的表演影響數個世代

▲麥考利克金版本的《小鬼當家》是影迷心目中的經典。（圖／《小鬼當家2》劇照）

星光大道重逢成永別 麥考利・克金昔日致詞拭淚

以電影《小鬼當家》中溫柔卻總是手忙腳亂的迷糊母親形象深植人心，加拿大裔美國女演員凱薩琳・奧哈拉（Catherine O'Hara）傳出因病辭世，享壽71歲，消息經其經紀人向美國權威娛樂媒體證實後曝光，讓全球影迷震驚不捨。奧哈拉橫跨影壇與電視圈超過半世紀，是少數能同時被主流觀眾與喜劇迷高度推崇的實力派演員，而她的「兒子」麥考利・克金（Macaulay Culkin）也透過社群哀悼：「我以為我們還有時間。」逼哭粉絲。奧哈拉於1970年代從喜劇舞台發跡，1980年代正式進軍電影圈，早期即與多位重量級影人合作，1988年她在提姆・波頓執導的《陰間大法師》中展現強烈喜劇節奏感，成功打開主流市場知名度；1990年她在《小鬼當家》中飾演粗心卻充滿母愛的媽媽一角，意外成為全球觀眾心中的「經典電影母親」，該角色後續也延續至系列續集，成為影史代表形象之一。奧哈拉生前多次談及《小鬼當家》的拍攝經驗，2024年接受專訪時她形容這部作品「幾乎是完美的電影」，並回憶當年與一群童星合作的時光：「那些孩子都非常討人喜歡，那段拍攝過程真的很美好。」對她而言《小鬼當家》不只是商業成功的代表作，更是一段充滿情感與溫度的創作記憶，也成為她演藝生涯中最常被觀眾提及的角色之一。奧哈拉與《小鬼當家》中飾演兒子的麥考利・克金私下情誼深厚，2023年克金獲頒好萊塢星光大道星星時，奧哈拉親自到場致詞，當時她在台上回憶兩人合作歲月，一度紅了眼眶，如今這段畫面成為影迷心中難以承受的回憶，也讓不少人感嘆，當年的「電影母子」，早已超越戲劇關係。奧哈拉辭世消息曝光後，麥考利・克金隨即在社群平台發文悼念，短短文字卻句句戳心，他寫下：「媽媽，我以為我們還有時間。我想要更多時間，還有那麼多話想對妳說。」字裡行間流露出深刻不捨與思念，也讓全球影迷為之鼻酸。隨著奧哈拉離世，一個橫跨電影、影集與動畫配音的傳奇身影正式落幕，但她留給世界的笑聲與情感，將持續在影史中被記住。