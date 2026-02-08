我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rosé（如圖）在去年底奪下世界百大最美臉孔冠軍。（圖／YouTube@@tccandler）

韓國女團BLACKPINK出道以來就以4人4色的獨特魅力，火速進入大家視線，手上還都握有多個國際品牌代言。但其實在出道初期，Rosé屬於團隊中的人氣倒數成員，因為話題性不及另外3人，個人宣傳也較少，一度被說是「較不起眼的成員」，但她憑著獨特唱腔，與越來越強的舞台魅力，漸漸累積人氣，更是以與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的〈APT.〉爆紅全球，還在去年勇奪「世界百大最美臉孔」冠軍。Rosé是BLACKPINK最晚公開、也是練習時間最短的成員，比起其他成員都曾在前輩或其他戲劇客串演出，Rosé出道前從未在媒體前曝光，就連話題性與個人宣傳都較少，甚至一度傳出被YG娛樂冷落，雖然手上與其他成員一樣，握有多個國際大牌的代言，但依然不及其他3人的人氣。事實上，在出道當時，外界幾乎都將目光聚焦在「人間香奈兒」Jennie、「人間芭比」Lisa、以及擁有標準韓式美女臉蛋的門面Jisoo身上，讓Rosé雖然身為團隊主唱也遭到忽略。直到2019年，Rosé與團隊登上美國Coachella音樂節，她以一頭金髮與極具渲染力的現場唱功、以及驚人的舞台魅力，澈底被大眾看見，讓全球歌迷驚嘆「澳洲野玫瑰」終於盛開。人氣漸漸攀升的Rosé沒有止步於此，雖然在團隊中逐漸走出自己的色調，但在2024年離開YG娛樂、正式開始單飛後，Rosé不同於其他3人開設自己的公司，選擇加入合作多次的製作人Teddy創立的THE BLACK LABEL。這個決定一開始讓粉絲感到非常不解，但之後Rosé於同年10月推出自己創作、與火星人布魯諾合作的〈APT.〉後，直接爆紅全球，橫掃全世界榜單，正式開啟了屬於Rosé的時代，也證明了她的選擇是對的。Rosé成功以〈APT.〉登上了國際巨星的地位，不只打進美國告示牌Hot 100第3名，創下K-POP女歌手最高紀錄、奪下2025年告示牌全球200年終冠軍等，還在2025年MTV音樂大獎 (VMA)奪得 「年度歌曲獎」，成為史上第一位獲得這項最高榮譽大獎的K-POP歌手，今年還成為首位提名葛萊美4大獎的K-POP個人歌手，成績相當驚人。除此之外，在去年美國TC Candler票選的「世界百大最美臉孔」中，Rosé還成功奪下冠軍，從以往團隊中最不起眼的成員，逆襲成全世界都知道的國際巨星，證明了「是金子總會發光」這句話的真正意義。