▲具俊曄不論天氣好壞都會到大S的墓園守護愛妻，持續至今近1年。（圖／翻攝自찬또뉴스YouTube）

▲張度練（如圖）提到具俊曄守墓的近況，當場淚灑攝影棚。（圖／翻攝自KBS 셀럽병사의 비밀YouTube）

大S（徐熙媛）去年初赴日本旅遊染上流感併發肺炎，不幸於異地離世，本月2日為她逝世1周年忌日，韓國節目特別來到台灣採訪大S老公具俊曄，錄影當天，製作單位以為下雨，具俊曄不會去探望大S，對此，具俊曄哭著表示，自己還是會來，「熙媛比我更辛苦」，讓主持人哽咽到說不話來。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》製作團隊近日來台灣訪問具俊曄，預告中，主持人張度練跟來賓轉述採訪團隊的側記，指出錄影當天下雨，工作人員以為具俊曄不會前往大S的墓園，沒想到，還是拍到他現身，對此，具俊曄只淡淡地說：「還是要來...熙媛比我更辛苦，她躺在那裡...」具俊曄話才說到一半，眼淚當場潰堤，無法繼續開口講話，導致錄影中斷，主持人張度練說到這裡也忍不住落淚，一度無法主持，而節目製作單位也在影片最後打上黑底白字的字幕，「追悼已故徐熙媛1周年，謹致最深的哀悼」，預告節目於韓國時間2月3日晚間8點30分播出。此外，該節目回顧具俊曄和大S從相識相愛到分手、隔23年再度重逢、結婚的過程，無奈最後又歷經生離死別，留下遺憾。製作團隊說，具俊曄至今依然持續到墓地陪伴大S，他會把兩人過去一起拍的照片細心裝上相框，一一擺放在墓碑前，並靜靜看著反覆播放大S生前影像的iPad。大S去年2月2日病逝東京醫院，3天後家屬從羽田機場包機將其骨灰運回台北松山機場，3月15日，小S、具俊曄等徐家人現身金寶山玫瑰園，舉行大S的喪禮，並將骨灰安放於該地。為了紀念大S，具俊曄親自設計一座亡妻的紀念雕像，S媽去年表示，具俊曄親自操刀雕像的設計圖，預計2026年2月忌日前完工，而大S過世後，不少民眾目擊具俊曄前往金寶山亡妻的墓地陪伴摯愛，還因此暴瘦、曬黑，讓S媽不捨地說：「歐爸真的重情重義，人生夫復何求，真愛。」