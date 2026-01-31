我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國女神金泰希（如圖）被爆出30億豪宅遭查封，經紀公司緊急出面滅火。（圖／翻攝自유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）

健保費滯納成導火線 公團依法短暫查封

20年前購入、10年前轉贈 豪宅身世曝光

43歲男神Rain老婆、韓國「國民女神」金泰希近日意外登上新聞版面，原因並非戲劇作品或家庭近況，而是她多年前贈與親姊姊的一戶高級住宅，驚傳一度遭官方查封，引發外界高度關注。該戶位於首爾城東區玉水洞的豪宅，坪數約68坪，依近年實價推估市值已超過30億韓元，消息曝光後迅速在韓國社群平台掀起討論。對此，金泰希所屬經紀公司出面還原真相。根據韓媒揭露，國民健康保險公團城東支社於去年12月底，曾針對該戶不動產採取查封措施，原因並非房產交易或稅務爭議，而是屋主名下出現健康保險費滯納情形。依韓國相關規定，若保費長期未繳，公團有權對名下不動產進行行政查封。所幸相關費用後續完成補繳，查封措施已於今年1月中旬正式解除。事件延燒後，金泰希所屬經紀公司迅速出面說明，強調該起查封純屬行政流程，與藝人本人毫無關聯，公司表示金泰希的親姊姊目前長期居住美國鮮少返韓，因而未能即時注意到健康保險費通知，才會發生短暫查封狀況。經紀公司也補充，相關問題已妥善處理，不存在任何法律糾紛。事實上這戶引發話題的豪宅，原本就是金泰希本人早年購入，她於2006年以不到10億韓元的價格買下該戶物件，並於2016年正式轉贈給親姊姊名下，隨著首爾房市長期上漲，該戶不動產市值大幅攀升，成為外界口中「30億豪宅」，這段資產轉移歷程也再度讓金泰希的房產投資眼光成為討論焦點。值得一提的是，金泰希的親姊姊過去曾長時間擔任其經紀公司代表，後來轉型投入資產管理與海外不動產投資領域，此次查封風波雖已落幕，仍在韓網引發不少聲音，有人認為名人家庭資產狀況容易被放大檢視，也有人指出行政查封本屬制度運作，無須過度解讀。整起事件最終隨官方解除查封暫告一段落。