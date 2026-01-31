我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳29日下午抵台，外界關注他此行是否會走訪北投士林科技園區T17、T18基地，甚至到附近土地公廟參拜。不過，市府與廟方目前都透露「行程仍在協調中」，能不能成行，關鍵仍看黃仁勳的時間空檔。蔣萬安先前曾公開表示，會邀請黃仁勳到T17、T18實地走走、了解周邊環境，若時間允許也希望他到旁邊土地公廟拜拜祈福。對此，鄰近基地的軟橋福裕宮指出，1月下旬市府與警分局確實有人到場勘查動線與維安，廟方也曾與市府祕書處保持聯繫，但至今仍未接獲明確到訪通知。福裕宮過去位於北士科基地用路上，因輝達進駐、基地開發而遷至軟橋公園，地方耆老還曾擲筊請示後才完成搬遷，因此才有黃仁勳會來拜廟的說法。相較之下，另一間同樣鄰近基地、歷史悠久的石牌福星宮則表示，未收到黃仁勳將到訪的消息，也沒有市府人員前來接洽。李四川透露，原本確實有安排拜廟行程，但因黃仁勳在台行程緊湊，目前尚未成行；不過在他2月2日離台前「都有機會」，市府會持續保持聯繫，只要對方行程出現空檔，就會再視狀況安排，整體仍以黃仁勳的時間為優先。