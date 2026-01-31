立法院 30 日正式三讀通過《住宅法》修正案 。本次住宅法修法 2026 重點在於為育兒家庭減壓，明訂社宅應至少提供 20% 作為婚育宅，並同步實施社會住宅入住資格放寬。此外，備受關注的租金透明化第47條入法，搭配租屋補助 2026 加碼方案，全方位減輕租屋族負擔。以下為讀者整理住宅法修法對大眾的實質影響，五大重點一次搞懂。
20%婚育宅專額，育兒家庭抽籤更易
本次修法最具實質利多的變革，在於明文保障「新婚家庭」與「育有未成年子女家庭」的社宅中籤率 。新法規定社會住宅應提供至少 20% 婚育宅資格給上述對象，將過去與一般身分競爭的模式改為專額分配，解決年輕族群「成家難、住屋難」的痛點 。同時，民間團體主張的「包租」比例應達 50% 亦成功入法（第 19-1 條），確保資源優先供給經濟或社會弱勢者，落實政策的公共性 。
資格放寬門檻彈性，一站式申請平台
為因應近年通膨，本次達成社會住宅 入住資格放寬，讓中低收入與青年家庭的所得認定更具彈性 。修法第 18 條更明訂建置「全國統一社會住宅登記平台」，系統性整合各地社宅的供給、戶數需求及房型配比 。未來民眾不需逐一查詢各縣市官網，透過單一平台即可完成區位媒合與申請，此舉被視為推動社宅「輪候制」不可或缺的治理基礎 。
租金透明化第47條，終結市場黑箱
長期被視為黑市的租屋市場，在租金透明化 第47條入法後將迎來透明化。法律授權政府定期蒐集並公布不同物件型態、屋齡的「每坪租金價格資訊」，並以中位數及分位數方式呈現 。這不僅有助於租客判斷合理行情，也能防範房東隨意喊價 。官方強調，這套結構化的租賃價格資訊體系，將成為健全市場管理的重要依據 。
修法關鍵數據速查表
為了讓讀者快速掌握本次變革，以下整理五大核心修法項目：
民團憂政策退縮，持續監督興辦承諾
儘管修法取得重大進展，社會住宅推動聯盟（住盟）仍發出警訊。住盟指出，賴總統「興建 13 萬戶」的政見承諾出現退縮跡象，行政院目前尚未核定任何新的社宅興辦計畫 。民間團體表示，法律進步不代表政策自動落實，後續將集中力量監督中央與六都落實興辦進度，並持續推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，守護民眾居住權益 。
資料來源：立法院議事暨公報資訊網、社會住宅推動聯盟
|修改條文
|核心變革內容
|對讀者的影響
|第18條
|建立全國統一社宅登記平台
|未來不用跑各縣市官網，一站式掌握全台社宅供給與輪候。
|第21-1條
|社宅需求納入都市計畫法定評估
|改善社宅「用地取得零散」問題，增加未來社宅興建量。
|第47條
|租屋市場資訊透明化（中位數揭露）
|房租不再是秘密，租房時有具體的市場價格可參考。
|第19-1條
|包租比例應達50%並優先照顧弱勢
|強化社會福利性質，確保最需要的弱勢者有房住。
|第52條
|包租補助提高至代管的2.5倍
|引導市場資源投入公共性更高的「包租」模式。
