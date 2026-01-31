我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SEVENTEEN分隊CxM四月高雄開演唱會，通通只在拓元售票。（圖／Facebook@iMe TW）

連2晚嗨唱 全面實名制、站席有規範

一般售票將於2月1日（日）12:00開放，易遊網雙人套票則於同日14:00起販售，每人每場限購 1 張，所有購票數量將合併計算

▲SEVENTEEN分隊CxM（又稱S.COUPS X MINGYU玟奎）4月25日、26日在高雄巨蛋開演唱會，今天讓CARAT官方Weverse會員於tixCraft拓元售票系統優先購買，1人12小時內限購1張。（圖／X@세븐틴(SEVENTEEN)@pledis_17）

AB區全站席 票價最高6880

2026 CxM演唱會購票時程＆方式

韓國超人氣男團SEVENTEEN推出由隊長S.COUPS（崔勝哲）與MINGYU（金珉奎）組成的小分隊CxM，正式宣布將於2026年4月25日、26日一連2天在高雄巨蛋舉辦《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》，此行程不僅是巡演重要一站，更是韓國、日本以外唯一海外場，消息一出即在克拉（粉絲名）圈掀起高度討論，也讓高雄再度成為K-POP演唱會焦點城市，《NOWNEWS今日新聞》也整理門票、票價及演出時間懶人包一次看，克拉們趕緊手刀收藏連結，以免錯過搶票時間。本次《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》確定於4月25日（六）與4月26日（日）晚間18:00開唱，地點選在可容納萬人以上的高雄巨蛋，主辦單位指出，演出將完整呈現CxM小分隊專屬舞台內容，從音樂、舞台編排到互動橋段皆為此次巡演量身打造，讓台灣粉絲能近距離感受S.COUPS與MINGYU兼具力量與魅力的雙人化學反應。此次售票全面採實名制，流程分為官方會員預購、一般售票及易遊網套票三階段，CARAT Membership（GLOBAL）會員須先於1月9日（五）13:00至1月11日（日）23:59完成預購登記，並於1月31日（六）12:00 至 23:59 進行實際購票，票價部分區間自3880元至6880元不等，一般票價依座位區域分為6880／6280／5880／4880／3880元，另設一般身障票3440元與輪椅席1940元，每張需另付系統服務費100元，特別的是A、B兩區全數為站席，將依票面序號順序入場，若站區產生退票，該序號將直接作廢，不再重新釋出，購票前須特別留意相關規範。官方會員預購與一般售票皆透過拓元售票系統辦理，會員預購階段座位為全區開放，未另行保留特定區域，主辦單位也提醒請粉絲務必留意登記與購票時間，並事先完成會員資料與實名制設定，以免錯過海外唯一場次的搶票機會。會員預購登記：1/9（五）13:00～1/11（日）23:59會員預購：1/31（六）12:00-23:59購票資格：CARAT Membership (GLOBAL)會員須先至專屬頁面輸入序號，完成登記後即可參加官方會員預購。購票限制：每人每場限購1張（含官方會員優先購＋一般售票總購票數量）。購票平台：拓元售票系統購票時間：2/1（日）12:00購票資格：拓元售票系統會員購票限制：每人每場限購1張（含官方會員優先購＋一般售票總購票數量）。購票平台：拓元售票系統