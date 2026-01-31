我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長今（31）日在立院正門口發送親自署名的「馬上幸福」馬年春聯，並與舉辦粉絲見面會，雖然台北飄著毛毛雨，但不減粉絲熱情，聚集了近千名韓粉排隊，第一名甚至今天凌晨三點就到現場等候，也有粉絲許下新年新願望，希望韓國瑜「馬上長頭髮」，韓也打趣說，這跟阿婆生小孩一樣，拚得很。立院今準備兩千份春聯，只要排隊就一定拿得到，韓國瑜胸口原本別著國旗徽章，今天也有巧思，把徽章改成Q版韓國瑜圖樣，相當可愛。談及即將到來的馬年，韓國瑜說，馬象徵行動力與希望，有「萬馬奔騰、一馬當先」之意，也代表熱情與向前的力量。他指出，近年國內外局勢紛擾，立法院在構思新年主題時，希望能為社會注入正向能量，帶給民眾平安與幸福。韓國瑜說，他最終選定「馬上幸福」作為新年祝福主軸，不僅是對國人，也是對海內外朋友發自內心的祝願，希望新的一年，人人都能平平安安，感受到幸福。他也表示，過年是中華文化中最重要的節日之一，家家戶戶辦年貨、打掃環境、張貼春聯，象徵除舊布新。他分享自己最喜歡的一副春聯是「向陽門第春常在，積善人家慶有餘」，認為這句話展現中華文化中敦厚、良善的核心價值，也提醒人與人之間應以善相待。最後，韓國瑜說，希望透過「馬上幸福」的祝福，為所有朋友送上一整年的平安與幸福，並再次祝賀大家新年快樂。立法院本會期在30日散會，今天是休會後第一天，韓國瑜面對鏡頭被問到，是否應該盡快邀請總統賴清德國情報告？立院三讀通過《立院組織法》修正案，是否有助於改善助理福利？韓國瑜都僅回答謝謝、新年快樂，未多回應。