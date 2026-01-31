我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主辦單位為了LiSA北車見面會，準備舞龍舞獅表演。（圖／記者林柏年攝）

LiSA現身北車一樓！現場清唱〈紅蓮華〉人超好

▲LiSA快閃現身北車舉辦見面會。（圖／記者林柏年攝）

人氣動漫《鬼滅之刃》御用歌姬LiSA將在6月19日、20日首度攻上台北小巨蛋開演唱會，今（31）日為了回饋粉絲，特地飛來台北的並在下午4點在台北車站1樓廣場舉辦快閃見面會，不料期間現場突然響起火災警報聲，一度引發騷動，所幸並非真正火警，警報解除後活動照常進行，女神還送驚喜清唱鬼滅神曲〈紅蓮華〉，讓全場超感動！見面會一開場，粉紅舞龍舞獅先送上一段表演，並獻上「秒殺歌姬」的布條，頂著招牌粉紅頭髮的LiSA現身，結果北車突然響起火災警報「一樓疑似有火災，確認中」讓場主持人一度尷尬：「這是插曲嗎？」LiSA不受突發影響，開心中文問候：「你好大家！謝謝你們來了！」這是她第一次在台灣參與跟歌迷的近距離活動，直呼：「很開心，謝謝大家，見到你們！」也親自宣布即將在6月19日、20日台北小巨蛋開演唱會。她也提早拜年，開心的喊中文：「我是LiSA，祝大家馬力全開、馬上有票、一馬發財！」還說：「大家新年快樂，馬到成功，and馬年行大運～」活動最後，她還突然獻唱鬼滅神曲〈 紅蓮華〉，因為主辦單位事前已表示「今天不會唱歌」，結果LiSA不照流程送彩蛋，讓全場超驚喜。這場見面會是LiSA專程為歌迷準備的回饋活動，全程免費開放參加，只要完成打卡，還能拿到LiSA的Q版紅包袋和春聯當紀念。活動原定下午1點開放排隊入場，結果還不到中午12點，現場就已經被人潮擠滿，不少粉絲更直接穿上《鬼滅之刃》相關周邊來應援，整個場面熱到不行，氣氛一路燃到最高點。