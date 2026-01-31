2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）男單決賽將31日(台灣時間)引爆羅德·拉沃競技場（Rod Laver Arena），上演一場足以載入史冊的「終極世代對決」。現任世界球王、「西班牙小蠻牛」C.艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將迎戰擁有24座大滿貫金盃的「墨爾本之王」N.喬科維奇（Novak Djokovic）。這不僅是兩人職業生涯第10度交手，更攸關網壇兩大歷史紀錄的誕生：喬帥力拚史無前例的第25座大滿貫冠軍，而艾卡拉茲則要挑戰成為史上最年輕完成「生涯全滿貫（Career Grand Slam）」的男子選手。
五盤大戰死裡逃生 兩大天王會師決賽
這場決賽的兩位主角在四強賽皆經歷了驚心動魄的五盤大戰。38歲的喬科維奇面對尋求衛冕的義大利球王J.辛納（Jannik Sinner），展現了強大的心理素質與抗壓性。儘管全場被逼出18個破發點，但喬帥神奇地救回了16個，最終以3-6、6-3、4-6、6-4、6-4逆轉勝出，終結了對戰辛納的五連敗，也將自己在澳網決賽的勝率維持在完美的10勝0敗。
另一方面，頭號種子艾卡拉茲的晉級之路同樣充滿戲劇性。在四強面對德國名將A.茲維列夫（Alexander Zverev）時，艾卡拉茲一度受到抽筋與噁心症狀困擾，在先拿兩盤的優勢下被連追兩盤。決勝盤更一度以3-5落後，面臨對手的發球致勝局。然而，這位年輕球王展現了驚人的韌性，連拿4局上演大逆轉，最終以6-4、7-6(5)、6-7(3)、6-7(4)、7-5驚險過關，生涯首度闖進澳網決賽。
喬帥天助自助？ 艾卡拉茲破除澳網心魔
回顧晉級過程，喬科維奇本屆澳網似乎受到幸運女神眷顧。他在前三輪輕鬆過關後，第四輪因對手J.門希克（Jakub Mensik）退賽兵不血刃晉級；八強戰對上義大利好手L.穆塞蒂（Lorenzo Musetti）時，雖先丟兩盤，但因對手受傷退賽而幸運晉級。這讓這位38歲老將得以保留體力，在四強戰中展現出油箱裡仍有存貨。
相較之下，澳網過去一直是艾卡拉茲表現最「掙扎」的大滿貫賽事（勝率73%遠低於其他三大賽的89%）。今年他一改頹勢，前五輪未失一盤強勢晉級，直到四強才遭遇嚴峻考驗。若他能於週日封王，將補上四大滿貫的最後一塊拼圖，寫下網壇新頁。
交手紀錄喬帥略佔優 賭盤看好艾卡拉茲
雙方生涯前9次交手，喬科維奇以5勝4敗略佔上風。不過兩人在大滿貫決賽的對決互有勝負，艾卡拉茲曾在2024年溫網決賽阻斷喬帥的第25冠美夢，但喬帥也曾在2024巴黎奧運金牌戰復仇成功。最近一次交手是在2025年美網四強，當時由艾卡拉茲直落三勝出。
儘管艾卡拉茲在賭盤上被視為奪冠熱門，但考慮到喬科維奇在澳網高達91%的生涯勝率以及「決賽不敗」的王者氣場，這場跨世代的頂尖對決勢必將是一場五五波的激戰。
澳網懶人包：喬科維奇VS艾卡拉茲 賽程、獎金、轉播連結一覽
▲2026澳洲網球公開賽四強賽程、賽制和獎金。（圖／Gemini AI／記者黃建霖監製）
🟡國內、外運彩相關資訊：《CSDA名家論壇》、《COVERS》
📺2026澳網四強轉播指南：台灣收視平台全攻略
本屆澳網在台灣的轉播訊號以中央球場（Rod Laver Arena）賽事為主，球迷可依照收視習慣選擇有線電視或數位串流平台觀看精彩對決。
📺 台灣電視與數位轉播平台
★ 中央球場精選直播（Rod Laver Arena）
有線電視：
博斯網球台
MOMOTV
ELTA體育1台
數位串流 / 社群平台：
緯來體育官方YouTube頻道（提供特定場次直播）
ELTA體育1台（愛爾達電視官網 / Hami Video）
★ 國際訊號1（由大會導播決定播出場次）
如果您想關注非中央球場的其他重點賽事（如青少年組、雙打或傳奇賽），可收看國外頻道：
⭐️2026澳網獎金破紀錄 單打冠軍獨得415萬澳元
本屆澳網獎金池再度調升，不僅冠軍獎金驚人，各輪次的晉級獎金也全面提高，顯現四大滿貫賽首站的領導地位。
澳網懶人包：喬科維奇VS艾卡拉茲 賽程、獎金、轉播連結一覽
|輪次／名次
|獎金（澳元）
|冠軍
|415 萬
|亞軍
|215 萬
|四強
|125 萬
|八強
|75 萬
|第一輪（正賽）
|15 萬