我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賓賓哥近期才說會暫停直播，沒想到又出事。（圖／泰霸團隊提供）

談科學卻扯信仰 語氣被轟越線

承認舉例失當 為即興發言負責

爭議網紅賓賓哥近日再度捲入失言風波，他在一場直播中回應觀眾提問時，提及「大甲媽繞境」時怒噴：「是在起乩X小」形容宗教儀式，相關片段隨即在網路流傳引發大量網友不滿，許多觀眾認為其說法不僅失言，更涉及對宗教信仰的不尊重，輿論迅速發酵，批評聲浪鋪天蓋地，甚至出現要求他：「賓賓哥別再直播了」、「公開道歉」、「這咖不意外」。事件起因於賓賓哥在直播中被問及「他賣佛牌是否具備科學依據」，他當下以激烈語氣反擊，將問題延伸至大甲媽祖，直言：「大甲媽繞境時有科學根據嗎？不然起乩在起三小？」引發觀眾錯愕。原本屬於信仰與個人觀感的討論，卻因用詞過激，讓不少網友認為他已跨越基本尊重界線，甚至質疑其是否刻意操作話題博取流量，使原本單純的直播互動演變成公關危機。面對外界強烈反彈，賓賓哥隨後出面說明，表示直播當下的言論並非刻意貶低宗教信仰，而是試圖說明：「信仰、佛牌或宗教儀式，多屬於心靈寄託與個人感受，這類經驗無法單純用科學數據驗證。」他強調自己的本意是探討理性與信仰之間的差異，卻因舉例方式不當，導致語意被放大解讀，最終引發爭議。在爭議持續延燒後，賓賓哥透過社群平台正式致歉，坦言直播屬於即興互動，當下未能妥善拿捏表達方式，才造成部分觀眾誤解，他表示對於因言詞不周而傷害到信眾情感感到相當抱歉，並願意承擔相關後果。此番道歉雖讓部分網友態度趨緩，但仍有不少人認為，身為公眾人物更應對宗教與文化議題保持高度敏感。賓賓哥也補充自己長期以來都是媽祖信仰的支持者，並以實際行動投入公益活動，自認秉持慈悲與行善精神，他表示相關團體已了解其一片真心，也祈求外界能給予反省與改正的空間，經此風波後他承諾未來在公開場合將更加謹慎發言，避免類似爭議再次發生，並持續以善念回饋社會。