我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼該件挪威品牌的高級訂製服，才剛在巴黎完成全球首秀，不到72小時便空運至中國，讓趙露思搶先穿上。（圖／Yoka_Zeng微博）

大陸女星趙露思近期以劇集《許我耀眼》再攀事業巔峰，也是精品大牌寵兒的她，近日再掀時尚話題，趙露思昨（30）日出席珠寶活動所穿高訂禮服，被時尚部落客發現3天前才剛在巴黎公開發表，工作團隊火速取得該件禮服空運至大陸，給趙露思穿上，可見她的時尚資源有多強大。趙露思昨天以代言人身分，受邀出席國際珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於上海的活動，她以一身黑色高級訂製禮服驚豔全場，瞬間登上社群熱搜，趙露思身上這套戰袍來頭不小，為挪威設計師品牌 Ronald van der Kemp（RVDK）2026春夏高級訂製系列，甫於1月27日在巴黎完成全球首秀，短短不到72小時內便火速空運至中國，讓趙露思搶先穿上亮相，被外界形容為「全球首穿」級別的待遇。這套禮服以深色平口馬甲式上身設計，強調肩頸線條和腰身比例，下半身為開衩不規則的曳地裙擺，行走時讓白皙仙鶴腿忽隱忽現，性感又優雅，被網友封為「神級戰袍」。品牌與造型團隊更特意搭配限量款寶格麗Serpenti Seduttori腕表，整體造型宛如古典畫作中的深海女神，氣場全開，現場照片與影片在微博與小紅書等平台迅速傳開，引發大批粉絲與時尚迷討論。趙露思去年主演的現代都會劇《許我耀眼》播出後迴響熱烈，被平台列為年度最強現代都會劇之一，收視與討論度都相當亮眼，外界也將這部作品視為她順利化解與前東家合約爭議的轉折點，而隨著個人工作室重新運作，趙露思也逐漸回歸螢光幕與各大品牌活動。除了戲劇表現亮眼，趙露思在電商與直播領域同樣展現驚人影響力，她近期參與的直播帶貨活動，僅1小時內便創下破千萬人民幣的銷售成績，凸顯其強大的粉絲黏著度與帶貨實力，而國際精品也因應她的高人氣，願意為她特別調度最新高訂服裝，甚至讓品牌高層專程飛赴現場參加活動，更強化她作為「品牌女王」的定位。