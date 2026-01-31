YouTube近期更新機制，全面封鎖免費用戶透過Samsung Internet、Brave、Edge等瀏覽器進行背景播放，只要縮小視窗或鎖屏，聲音就會立刻中斷，無法再繼續播放影片。對此，Google以及YouTube官方向外媒《Android Authority》證實，背景播放本就是Premium專屬功能，過去僅是部分行動網頁情境被「誤用」，如今已統一規範，目的是讓各平台的使用體驗一致，除此之外，YouTube也傳出測試將「播放速度調整」納入付費功能，引發網友不滿。外界認為，官方近年持續收緊免費用戶權益，若想維持完整體驗，付費訂閱Premium恐怕將成為唯一選項。
YouTube「背景播放」功能正式封鎖免費仔！官方證實：僅限Premium專屬
近期大量網友在Reddit、X等社群平台反映，原本能透過Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等瀏覽器實現YouTube的背景播放方式，近日卻突然全面失效。多數人指出，只要縮小瀏覽器視窗或鎖定螢幕，影片聲音就會立刻中斷，系統甚至會短暫跳出「Media Ongoing Activity」通知，隨後所有播放控制一併消失。
由於問題同時出現在多款非Chrome瀏覽器上，不少用戶馬上理解到「這不是bug」，而是YouTube端主動封鎖繞過機制的結果。隨著討論延燒，Google方面也正式出面證實，YouTube相關機制已經實施更新。
Google向外媒《Android Authority》透露，背景播放自始就是Premium會員專屬功能，過去部分非付費帳號，可能在特定行動網頁瀏覽情境下「誤用」成功，但目前已完成調整，確保所有平台規則一致，非Premium用戶將無法再透過手機版網頁瀏覽器存取背景播放。
過去被視為「替代解法」的Samsung Internet、Brave、Vivaldi與Edge等瀏覽器，如今已全部無法延續播放。只要非Premium帳號縮小畫面或關閉螢幕，音訊就會立即停止。Google則強調，這次更新目的在於統一各平台的使用體驗。
YouTube不給普通用戶「調整播放速度」？官方澄清：還是可以調快2倍
除了背景播放限制之外，近期還傳出YouTube正在測試，將「播放速度調整」功能從免費改為付費，未來只有付費用戶才能調整影片速度。消息曝光後，引發大量網友反彈，擔心連「1.25倍、1.5倍加速」這類經常使用的觀看工具，未來都需訂閱才能使用。
但《Android Authority》詢問Google，官方澄清普通YouTube用戶仍可使用最高2倍速來播放影片，只是Premium用戶可以使用最高4倍速的播放速度。Google也解釋，YouTube經常透過「A/B測試」獲得使用者的回饋，來評估是否推行該功能，而此次測試並非強迫使用者付費訂閱，而是要優化付費會員的使用體驗。
資料來源：《Android Authority》
