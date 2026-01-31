我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院新會期即將展開，民進黨團三長改選昨日截止登記。除了現任民進黨團總召柯建銘、新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌的總召之爭之外，黨團幹事長並無人登記，黨團書記長只有民進黨立委范雲登記。對此，范雲今（31）日表示，這個會期擔任副幹事長，了解到黨團工作的重要性，若大家支持，她願意在下會期承擔更多責任。立法院第11屆第五會期將於2月1日登場，而登記參選黨團幹部截止日為1月30日下午5點。柯建銘率先登記參選新會期總召，蔡其昌於29日遞件，兩人昨天步入黨團大會前相互摟腰致意；然而，黨團幹事長並無人登記，黨團書記長只有范雲登記。對於登記參選黨團幹部一事，范雲回應，她從政的初衷是希望守護台灣的主權與民主，當前國際情勢險峻，立院卻至今未通過強軍條例與總預算，讓人憂慮。她說，這個會期擔任副幹事長，了解到黨團工作的重要性，若大家支持，她願意在下會期承擔更多責任。