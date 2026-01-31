我是廣告 請繼續往下閱讀

中國的「缺席政治學」持續發酵

中國又有高官落馬被查！官媒《央視》今（31）日下午4點左右報導，應急管理部黨委書記、部長王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。綜合中國媒體報導，王祥喜涉案被查的具體細節尚未公布，且在4天前，也就是27日王祥喜仍以部長身份主持會議，當時在會議中還強調「要在堅守廉潔底線上帶好頭」，不料下個出事的就是自己。王祥喜於1962年8月出生，曾長期任職湖北，歷任荊州市市長，隨州市委書記，湖北省政府秘書長等職，2017年出任湖北省委常委、政法委書記，2019年出任國家能源投資集團黨組書記、董事長。2022年，王祥喜任應急管理部黨委書記、部長。之前中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立雙雙落馬，最早透露出蛛絲馬跡的就是兩人在本應出席的官方會議中缺席。中國當局對高官的調查幾乎都不會對外公開，但近年來外界也歸納出一項規律，臨時缺席官方會議的高官，幾乎都在不久後就會傳出落馬被查消息。這次的王祥喜似乎也是如此，中國記者李微敖昨日就在微博發文表示，「部長不見了，原定要開的會，在會前半小時通知，緊急變更...」被認為就是在說王祥喜，但在王祥喜今日官宣落馬後，可能由於內容敏感，該條微博底下的討論已經被屏蔽。