我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LiSA北車見面會，拿春聯跟粉絲大合照。（圖／記者林柏年攝）

LiSA六月站上台北小巨蛋！2/5遠大售票

人氣動漫《鬼滅之刃》御用歌姬LiSA今（31）日快閃現身台北車站舉辦粉絲回饋活動，為即將於6月19日、20日登上台北小巨蛋舉辦《LiVE is Smile Always～15～ in Taipei》演唱會提前暖身，她也親口宣布最關鍵的售票資訊，確認2月5日至2月8日將在Ticket Plus遠大售票系統進行第一波實名登記抽選，接地氣喊：「祝大家馬上有票！」正式為小巨蛋開唱揭開序幕。活動現場，LiSA興奮表示：「下次來台灣，就是在小巨蛋舞台上了！」直言站上台北小巨蛋對她來說意義重大，更笑說：「我相信到時候的人一定會比現在還要多，你們都會來嗎？」引發全場粉絲尖叫回應，沒想到台下立刻有歌迷大喊「要先抽到票啊」，讓她當場笑翻。隨後LiSA更拿出事先準備好的「大抄」正式宣布演唱會資訊，強調6月19日、20日連續2天在台北小巨蛋開唱，並提醒粉絲「2月5日到8日，遠大售票第一波實名抽選，大家不可以忘記喔」，還用中文大聲喊出「約定」，直說：「這邊3000個人，我要在巨蛋看到你們！」LiSA回顧來台演出歷程，感性分享自己2013年在河岸留言首度來台開唱，之後幾乎每年都與台灣粉絲見面，歷經2018年新莊體育館、2024年林口體育館，如今終於站上台北小巨蛋，讓她直呼「真的很感動」。她也透露近年在日本與各地累積大量活動，今年能回到台灣開唱，對她來說是一件非常開心的事。被主持人問到是否知道「台北大巨蛋」時，LiSA一聽立刻睜大眼睛反問「哇？更大嗎？」隨即笑說「那就是下一個目標，下一步台北大巨蛋」。活動尾聲，她也用滿滿祝福替粉絲打氣，高喊：「我是LiSA，祝大家馬力全開、馬上有票、一馬發財！」最後送上新年祝賀：「大家新年快樂，馬到成功，馬年行大運。」並與在場歌迷合影留念。LiSA台北小巨蛋演唱會資訊，可至主辦單位臉書查詢。