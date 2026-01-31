高雄市政府觀光局表示，今年高雄冬日遊樂園（高雄燈會）將以「超人降臨港都」為策展主題，邀請60週年的日本知名IP英雄「超人力霸王」現身港都，並三度攜手臺灣港務股份有限公司，讓高雄港16-18號碼頭化身歡樂碼頭樂園，9項全新遊樂設施預計將在2月7日登場。另外，新北市府也預告，「2026新北平溪天燈節」將由2月27日的平溪場搶先開幕，再於3月3日接續十分場。
高雄市長陳其邁表示，今年「高雄冬日遊樂園」的碼頭樂園特別推出9項全新設計、首度亮相的遊具設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，而整個高雄冬日遊樂園共計設置22座遊樂設施，同時規劃專屬於2-4歲小朋友遊玩的幼兒遊戲區，屆時都將可免費遊玩。
高雄冬日遊樂園2月7日登場 入場券當日開始前1小時發放
「高雄冬日遊樂園」碼頭樂園設施開放時間為2月7日至3月1日（2/16除夕休園）下午3點至6點，在高雄港16-18號碼頭歡樂登場；週五至週日及年假期間，增加晚上6點至9點時段。遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放。此外，2月7日開幕當天還將有精彩演出。
2026新北市平溪天燈節場次公布 2月27日平溪國中、3月3日在十分廣場
新北市市長侯友宜則公布，「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日於平溪國中舉辦平溪場「馬驫奔騰，邁向成功」活動；3月3日則在十分廣場舉行「龍馬精神，活力新北」活動，5盞造型天燈主燈將共同與百盞齊飛，為民眾獻上夜晚最動人的視覺祈福饗宴及最震憾的祈福盛典。其中在3月3日的十分場將有2盞20呎高的「龍馬」雙神獸主燈，代表「龍馬精神，活力新北」也將展出升空。
兩場次天燈施放券開放預購 每人200元含禮品
天燈施放場次也公布，2月27日平溪場共計9波天燈施放，每波100盞天燈同時升空，3月3日十分場共計9波段，每波150盞天燈齊飛，免費的天燈施放券也將於活動當日上午10時30分於活動地點服務台準時發放，即日起也開放網路預購天燈施放券，民眾可透過「2026新北市平溪天燈節」官網事先預約獲得天燈施放券，每人200元，還可獲贈神秘小禮物。
在每波段串場的節目表演方面，包括玉女歌手方季惟、于冠華、八青哥、AcQUA源少年、2025新北市河海音樂季海洋大賞DrunkMonk撞克茫客及評審團大獎MazBar&Lalan助陣表演。
資訊來源：高雄市政府觀光局、2026新北市平溪天燈節官網
