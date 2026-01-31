我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委吳宗憲今（31）日在臉書驚爆，司法體系正面臨嚴重人力流失危機，新北地方法院今年書記官開缺71人，實際僅2人報到，報到率僅2.8%，他表示，司法工作環境已對年輕世代失去吸引力，情況不容忽視。吳宗憲表示，書記官報到率偏低，已不只是單純的缺工問題，而是就業市場對司法體系投下不信任票。相較之下，年輕人寧可選擇外送員、律師助理，或擔任檢察官助理、法官助理，也不願投入長工時、高壓力的書記官工作，凸顯「血汗司法」的結構性問題。他指出，面對人力持續流失，司法院近期開放由約聘的「職務代理人」進入法庭協助製作筆錄，作為短期應變措施。吳宗憲坦言，在人力極度吃緊的情況下，這樣的作法確實能暫時維持法院運作，也有部分書記官樂見有人分擔沉重的庭務負擔。不過，吳宗憲強調，職務代理人不應成為司法常態。他指出，法院的核心紀錄工作涉及高度專業與高度機密，包括性侵、少年及國安案件，若長期仰賴流動性高、保密規範密度相對較低的臨時人員支撐，正反映司法體系已脆弱到難以維持基本運作。吳宗憲進一步指出，書記官是司法運作中不可或缺的關鍵角色，沒有書記官，法官與檢察官不僅難以順利開庭、處理公文與對外溝通，更無法完成案件結案。他強調，過去28年來，案件量暴增58%，但書記官的相關紀錄費卻從未調整，制度早已跟不上現實需求。為解決燃眉之急，吳宗憲表示，他已在本會期最後一天，當面與人事行政總處人事長討論司法院及法務部提出的「調漲書記官紀錄費」訴求，並獲得正面回應。人事長當場承諾，將儘速把調薪提案送交行政院研議辦理。吳宗憲最後指出，書記官困境不只是司法問題，更是整體文官體制的警訊。根據統計，過去10年間公務員報考人數已從32萬人減至16萬人，幾近腰斬。他警告，若政府持續忽視基層、優待高層，未徹底檢討制度結構，未來恐怕不只新北地院，整個文官體系都將面臨崩解風險。