新竹御頂攻城獅球迷引頸期盼的巨塔辛巴（Sim Bhullar）回歸秀，上週並未如期上演，今（31）日交手雲豹也並未出現在登錄名單上。攻城獅總經理張樹人今日賽前受訪時揭露背後原因，原來與辛巴升格人父有關。張樹人透露，上週未出賽是因辛巴擔心太太隨時生產無法專心，教練團在考量球員心理狀態後決定調整名單；今日則是與對手特性不符。此外，張樹人也表示，球隊為了預防有人受傷或辛巴回歸表現不如預期的情況，目前還是有持續尋找「大洋將」的備案。辛巴原定上週日要正式登錄出賽，最終卻缺席。張樹人今日受訪時解釋，上週日剛好是辛巴太太的預產期，「禮拜六打完後，禮拜天早上教練跟他聊了一下。我們觀察他禮拜六在場邊時，也是一直在回頭看太太會不會臨時要去生產。」辛巴在當時也向教練團坦言，擔心無法完全專注在比賽上，張樹人表示：「教練其實也能夠理解，所以臨時改成原本的三個洋將應戰。」而今日交手聯盟龍頭雲豹，考量對方球風快速，球隊認為辛巴的球風不見得適合，因此復出時程再度往後延。攻城獅的下一場比賽將於2月15日在新莊體育館交手新北國王，若無其他意外，屆時辛巴高機率會進入登錄名單。不過張樹人也強調最終決定權還是在教練團手中。針對TPBL聯盟3月9日的洋將登錄大限，張樹人強調：「在大限之前一定會讓辛巴上場，我們需要測試。如果要讓他打下半球季，球團必須百分之百放心。」儘管希望辛巴能發揮預期戰力，但攻城獅球團並未掉以輕心。張樹人透露，目前仍持續尋找洋將備案，「說不準會有人受傷，我們必須做好準備。」至於找人的方向，張樹人指出會維持現有的球隊風格，可能還是優先鎖定具備禁區威脅性的「大洋將」。