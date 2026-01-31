45歲小嫻（黃瑜嫻）定居恆春生活多年，目前為屏東大學音樂學系學生，月初忙於期末考和舞台劇工作的她，送走摯愛的母親，小嫻坦言，這1個月來都沒有太大的食慾，沒想到，近日出國旅遊，竟然因為一片Pizza讓她胃口大開，小嫻說：「其實人是開心不開心，那個狀態真的很明顯。」
小嫻透露喪母後食慾不振 義大利Pizza讓她重拾笑容
小嫻在母喪後出國旅遊散心，昨（30）日在粉專發文，透露這1個月來都沒什麼食慾，常常都是有吃就好，不用5分鐘就吃不下而停止進食，晚上她在佛羅倫斯一間餐廳館吃飯，「我吃完了一整張Pizza，真的不誇張，而且是這麼大一個，要給我好寶寶貼紙！」
「這1個月來的沒有食慾，被義大利的Pizza治好了」，小嫻開心地說，並附上和大Pizza的合照，網友紛紛留言關心：「孤單心情影響嗎」、「心放開了，整個人輕鬆了」、「妳好棒！燦爛的笑容...真美！」
小嫻告別母親忍悲完成工作 帶著悲傷勇敢繼續創作
本月4日，小嫻發文透露母親過世，她趕在最後一刻見媽媽一面，忙完告別式後，小嫻當天從雲林開南下恆春，完成劇場導演及演出、編劇的工作，她跟天上的母親說：「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！這場演出獻給天上的媽媽，也獻給所有正在經歷、或曾經歷過失去的你們，我們都不孤單。」
然而，小嫻並未完全從傷痛走出，她說自己的情緒起起伏伏，常常只想要一個人獨處，「但我知道這些情緒都是我生命中的一部份，不逃避，不隱藏，這些悲傷才有機會被釋放掉。媽媽一定會希望我帶著勇敢的生命力，繼續在創作中傳遞溫暖，在覺察中持續成長。」
資料來源：小嫻 （黃瑜嫻）臉書
