北市衛生局昨日晚間公布1例漢他病毒症候群本土確定死亡病例，死者為70多歲男子，近期無國內外旅遊史，主要活動地為住家，是國內今年首例確診漢他病毒病例。針對北市出現今年國內首例漢他病毒症候群病例，因應此事件，北市環保局今(31) 日表示，環保局除於第一時間針對案址進行消毒、孳清、投藥等防治工作外，並規劃於下週結合衛生局及區公所，共同加強全市環境整頓，並請民眾同步進行家戶內外環境清潔，以杜絕鼠患。環保局指出，收到衛生局通報後，1月23日第一時間即安排人力，依SOP，針對案址周邊半徑200公尺使用稀釋10倍之漂白水執行環境消毒及孳生源清除作業，並配合執行案址周邊捕鼠監測作業。昨日再次加強案址周邊半徑200公尺環境消毒、孳生源清除及投藥滅鼠作業。環保局前後共計動員8車29人，使用漂白水49公升，消毒面積達9,800平方公尺，投放滅鼠餌劑5公斤，清除垃圾16公斤，沖吸溝泥車清淤6.55公噸。環保局表示，該局每年採購滅鼠餌劑，114年採購1萬1,186公斤，目前庫存尚有7,000公斤,可充分提供民眾滅鼠需求，及執行北市公共空間滅鼠作業；民眾若有滅鼠需求，可洽里辦公處或環保局索取滅鼠藥。另民眾若於公共空間發現鼠類出沒，可撥打1999市民熱線，通知環保局協助派員處理，公私協力，共同防治鼠類孳生。環保局表示，為防止鼠類傳染疾病及造成環境衛生問題，早期農業部動植物防疫檢疫署辦理「全國滅鼠週」，後因避免單一時間投藥，誤毒大型禽類等節，故全國取消滅鼠週，改以強化平時防治及環境整頓為主。環保局強調，防除家鼠要以斷絕糧食「不讓鼠吃」、封閉鼠道「不讓鼠來」及整理環境「不讓鼠住」的防鼠三不政策，才能有效防治鼠患，維護居家生活環境。同時，民眾也要留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角，才能有效防治，確保環境安全品質。