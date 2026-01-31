我是廣告 請繼續往下閱讀

國際貴金屬市場迎來「黑色星期五」歷史性崩盤，現貨黃金和白銀價格週五分別下跌約9％和28％，金價失守5000美元大關掉至每盎司4895.22美元，銀價則是跌至每盎司83.45美元。不過，越南民眾不受影響，今（31）日各大銀樓門口依舊出現長長排隊人龍搶買黃金白銀，引發越南媒體關注。根據《越南快訊》報導，與過去金價大幅回檔時民眾趁勢獲利了結的情況不同，過去兩天，越南當地金價與銀價分別大跌了10％和30％，但今天上午越南民眾仍在排隊搶買黃金與白銀，河內與胡志明市各大銀樓門口依舊可見長長人龍。位於陳仁宗街的一家銀樓開門營業僅1個小時，便宣布停止接待顧客、「明日請早」，因為金戒指和銀條均已全部售罄。一位38歲的自由工作者黃先生表示，看到前一交易日國際金價大跌的消息後，他今天清晨7時就跑到銀樓門口排隊，「我怕之後價格反彈就買不到了，所以趁現在多買一些」。有專家表示，這一現象反映出民眾投資心態的轉變，不同於過去在價格大幅修正時的恐慌性拋售，如今不少人仍傾向持續加碼黃金與白銀。不過，專家也提醒投資者，若購買黃金，應以防禦、長期資產保值為目的，而非短線投機；黃金在整體資產配置中的比重，宜控制在15～20％之間為宜。越南央行指出，近來越南國內金價持續攀升，主要源於在企業債市低迷、不動產價格高漲、存款利率偏低的背景下，民眾產生「投機與囤積黃金的心理」。主管機關提醒，黃金屬於波動性資產，受多重市場因素影響，民眾在購買與投資時應審慎評估、留意風險；在價格劇烈波動時務必保持謹慎，只在獲准的合法單位進行買賣。