▲黃偉哲今率團前往位在福岡天神商圈的「台灣祭 in 福岡2026」推廣。（圖／台南市府提供）

為了行銷台南農漁特產品，台南市長黃偉哲率團赴日推廣，今（31）日現身日本福岡天神商圈「台灣祭 in 福岡2026」活動現場，現場以台南普濟殿的手繪燈籠布置出充滿農曆年節的熱鬧氛圍，並推出各類台南限定小吃。黃偉哲表示，很感謝主辦單位特別以台南為主題策畫這次的活動，很榮幸台南食材與文化獲得直接向現場朋友們介紹的機會，大力宣傳台南是台灣的美食之都，推薦民眾品嘗台南虱目魚鬆的肉燥飯，還有蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰等特色小吃料理。黃偉哲也歡迎大家到台南市農業局攤位試吃各式農漁加工品，並親自在會場發放試吃品，受到熱烈歡迎，短短幾分鐘上千份試吃品就被索取一空；他也預告等到3月，也可以有新鮮熱帶水果如鳳梨等提供給大家。本次「台灣祭 in 福岡2026」的主辦單位「台灣祭執行委員會」長期於日本各大城市舉辦台灣祭活動，2026年則以「台南」為主題意象，融入「台南農特產」等元素，現場推出台南食材製成的美味料理，還有充滿年節氣氛的台南普濟殿燈籠等，活動將一路舉辦至2月23日止，預計吸引約15萬人次入場。