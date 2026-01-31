我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TXT演唱會火力全開，一連飆唱5首歌才打招呼。（圖／讀者提供）

BTS師弟、CORTIS師弟男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今（31）日正式攻上台北大巨蛋，5位成員秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）一開場就乘坐卡車造型花車現身，以超近距離的寵粉模式為台北站揭開震撼序幕，一邊演唱《LO$ER=LO♡ER》，一邊沿著場內繞行與歌迷零距離互動，揮手、對視、比愛心全都來，還不忘捕捉四面八方MOA的反應，寵粉火力全開，現場超過2.5萬名歌迷尖叫聲此起彼落，氣氛直接炸到差點掀翻大巨蛋屋頂。今晚演唱會隨著黃色光束瞬間點亮全場，5位成員秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）分乘2輛卡車造型花車，從主舞台左右走道驚喜現身，一邊演唱《LO$ER=LO♡ER》一邊沿著場內繞行與歌迷零距離互動，不只搖滾區的歌迷能清楚看見偶像臉龐，看台區的粉絲也近距離捕捉男神帥樣，幸福到不行一連飆唱《LO$ER=LO♡ER》、《Wishlist》、《Blue Hour》、《Blue Orangeade》、《Love Language》等5首歌後，成員們氣喘吁吁、上氣不接下氣，短暫休息幾秒，秀彬就說：「開場到現在，MOA能量不是蓋的！」隨後太顯打招呼：「大家好我是太顯，2024年來台開唱過，過了5個季節，再次來到MOA身邊了，能在大巨蛋跟MOA見面真的非常感動，因為你們給我們更大的愛，我們才能來到更大的場地，就像你們今天塞滿了座位，我們也會用盡全力讓你們幸福的！」然竣也用中文告白：「想你們了！」表示每天都在用手指倒數來到台北大巨蛋的時間，再高喊中文：「準備好了嗎！」說今晚會全力以赴。杋圭回想起2024年訪台開唱，「那時候跟成員還有MOA們真的好幸福，到現在還記得那時候MOA美麗的大合唱，我今天也會期待大家美妙的歌聲的！」休寧凱則搶先拜早年，先用一句中文「大家新年快樂」與粉絲問候，發誓今晚要讓粉絲成為全台北最幸福的人，「一起HIGH到最後一刻喔！」最後隊長秀彬也發表心情：「經過長時間的等待終於再見面，真的很開心，能夠讓我們能站上台北大巨蛋，要特別感謝MOA們！」希望歌迷可以好好享受特別的夜晚，歌迷以熱情尖叫聲回應。5人男團TOMORROW X TOGETHER由隊長秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）組成，是BTS的師弟、CORTID的師兄，他們2019年出道正式邁入第7年，第4次世界巡演《ACT : TOMORROW》台北站於本週末一連兩天登場，他們也是首組成功攻占台北大巨蛋的HYBE旗下男團。