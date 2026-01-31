繼成功打造「如嬌 花膠雞．鍋物」、「如嫣 私廚．職人料理」之後，如嬌餐飲團隊表示，正式推出新品牌「如嫦 卜卜蜆．港式雞煲」，選用雲嘉產地直送文蛤，推出「嫦嫦正宗招牌卜卜蜆」、「粵式胡椒風味卜卜蜆」等6種鍋物，還有可以一鍋兩吃的6款「港式雞煲」，配上蛋臭豆腐肉餅飯、港式蒸臘味飯等十餘款熟食。歡慶開幕，即日起至2月28日期間，凡到店消費用餐，每人頭贈送「活體鮮鮑魚」一隻。
如嬌餐飲團隊主理人許益豪過去曾長年於香港工作，返台後對於「卜卜蜆」、「港式雞煲」等港澳風味念念不忘，因此以港式鍋物與街頭料理為主軸，由主廚陳家麒坐鎮操刀，打造全新品牌「如嫦 卜卜蜆．港式雞煲」。
老母雞、赤肉、豬排骨加蔬果 費時10小時製成高湯
「如嫦 卜卜蜆．港式雞煲」的主力招牌，首推「卜卜蜆系列」。許益豪表示，「卜卜蜆」源自廣東並盛行於港澳地區，特色在於使用大量鮮蜆烹煮湯底，加熱時因蜆殼打開會發出「卜卜」聲響而得名，團隊選用老母雞、赤肉、豬排骨等，加上薑片與白胡椒，並加入大量洋蔥、高麗菜等蔬果，燜煮10小時製成高湯，並添加特製「金銀蒜（炸蒜頭與生蒜）」。
至於關鍵鮮蜆，是每日由雲嘉產地直送、尺寸達9分以上的頂級新鮮文蛤，每顆均經過多重吐沙並由專人逐一敲擊檢查，確保其湯頭純淨甘美。每一鍋卜卜蜆，都加入高達1.5斤的新鮮文蛤入湯。「卜卜蜆」鍋物能品嚐飽滿蛤肉與極鮮湯頭的美味，並依照個人喜好加入肉品、海鮮、時令鮮蔬等。「卜卜蜆系列」包含「嫦嫦正宗招牌卜卜蜆」、「嫦嫦正宗辣味卜卜蜆」，還有「粵式胡椒風味」、「西瓜綿酸白菜風味」等。
「港式雞煲」享有一鍋兩吃 先吃雞肉再加湯
同為招牌主鍋的「港式雞煲」，強調先乾吃、後涮煮的「一鍋兩吃」方式，鮮嫩仿土雞佐以蔥、洋蔥、蒜頭與二荊條辣椒等拌炒，還有濃郁高湯及混合牛油、豆瓣醬與十餘種中藥材的秘製醬汁一同增添美味。
一開鍋時乾鍋嫩雞可先品嚐，且建議加入大量香菜；第二吃，則可注入高湯，化身為鮮甜麻辣的港式火鍋，涮煮手工現切溫體牛、海味食材或當季時蔬都是極致享受。而港式雞煲系列共計有6種品項選擇。
佐鍋配料必點溫體牛 五花腩、吊龍、肋眼蓋等多種部位
此外，佐鍋配料則包含每日產地直送的「溫體牛」，提供五花腩、吊龍、肋眼蓋等部位；另還有A5日本和牛、美國無骨牛小排等肉品，更有澎湖現抓小卷、現流龍膽石斑、鮮活波士頓龍蝦等海味。其他還有炸豬皮、炸魚皮、Q彈牛胸油等主廚推薦食材。
也有現做熟食可點，招牌特色主食「鹹蛋臭豆腐肉餅飯」翻轉粵式經典，選用溫體豬後腿肉搭配鹹蛋、馬蹄等配料製成肉餅，底部鋪上嘉義老舖的軟嫩臭豆腐與可口米飯一同蒸炊，讓肉汁與臭豆腐獨特氣息交織出強烈張力，看似大膽的組合卻有平衡的風味。另還有「港式蒸臘味飯」、「招牌花枝玉米煎餅」、「港式辣味咖哩雙蛋」、「嬌鹽酸白菜脆皮肥嫦」、「手作韭菜餅」等。
▪️店家資訊
如嫦 卜卜蜆‧港式雞煲
地址：台北市中山區民權東路三段60巷11號1樓
營業時間：週一至週五17:00-23:30，週六至週日12:00-23:30
電話：02-25047777
席位：客席區52席+包廂10席，共62席
訂位連結：inline系統
資訊來源：如嫦 卜卜蜆．港式雞煲
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！