▲裴琳（左灰帽T）今天在低溫寒風細雨中擺攤，親力親為製作雞蛋糕顧客。（圖／記者張一笙攝）

餐車到住家附近 粉絲現身力挺

▲有顧客認出裴琳，會特地留下來跟她閒聊，裴琳也會十分親民地回應粉絲熱情。（圖／記者張一笙攝）

寒風細雨中擺攤 生意全看「磁場」

▲記者實際買了裴琳的「黑金巧克力雞蛋糕」，老實說巧克力味十分濃郁、外皮十分酥脆。（圖／記者張一笙攝）

41歲女星裴琳（本名蔡裴琳）過去以歌手身分踏入演藝圈，後因產業環境變化選擇轉型，將重心放在戲劇演出上，陸續參與《戲說台灣》、《一家團圓》等多部八點檔作品，累積穩定觀眾緣，近期投入餐車市集，親手經營雞蛋糕品牌「裴琳的虎咬咬」，展現與螢光幕上截然不同的一面。今（31）日《NOWNEWS今日新聞》記者在住家附近，意外發現裴琳的餐車就在記者停車場隔壁，特地花時間跟裴琳閒聊，並談到她近期因為骨裂打鋼釘導致無法拍戲，因此必須更努力開展副業維持生計。記者今日返家時，意外發現「裴琳的虎咬咬」正好在住家附近的餐車市集擺攤，現場不僅有不少逛市集的民眾，也吸引熟面孔粉絲前來捧場，裴琳全程親力親為，從製作、招呼到介紹口味都不假他人之手，即使天候不佳，仍保持親切笑容與客人互動，讓不少人直呼「本人比電視上更親切」。不過，近距離看到裴琳的觀眾也發現她身形明顯消瘦，她向記者坦言自己因骨裂接受手術，體內裝有鋼釘，術後行動不便加上休養期間活動量大減，體重一路下降，目前僅維持在38至39公斤之間，她也直言這正是近期無法接拍戲劇的重要原因之一，每逢天氣劇烈變化或寒流來襲，身體就會出現不適，行動受到限制，更遑論進行大量肢體動作的拍攝工作。談到斜槓做生意的辛苦，裴琳毫不避諱分享實情，今天正逢低溫又下雨，她仍必須在寒風細雨中站上數小時，親自叫賣、服務客人，當記者問她是否有固定擺攤地點，她笑說一切隨緣：「有時候真的看磁場，生意好的地方自然就會好。」她也提到前一週到桃園擺攤時幾乎沒有客人，落差之大，正是餐車經營最現實的一面。即使如此，裴琳對產品品質仍相當講究，她向記者細數每日流程，前一天就得開始備料、調製麵粉，只為確保當天口感新鮮，雞蛋糕全程現場製作，無法提前完成，也成了她與顧客聊天互動的最佳時刻。記者當場購入她的招牌「黑金巧克力雞蛋糕」，黑色外皮酥脆、內餡濃郁，巧克力香氣十足，就連一旁的客人也忍不住稱讚：「真的蠻好吃的！」有趣的是，當記者提議要幫裴琳拍一張照片時，她笑著表示：「今天太冷了！我穿帽T跟棉褲，下次啦！」並笑說如果需要照片就到粉絲團去找，她的一番言論也讓一旁的顧客及粉絲忍不住都笑出來，直呼：「超親民！」