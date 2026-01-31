39歲金曲台語歌后曹雅雯前陣子遭一名新加坡籍劉姓女粉絲長期跟蹤、騷擾，去年6月又歷經喪父之痛，身心飽受煎熬，沒想到，生活才慢慢步入常軌的她，昨（30）日在粉專分享近況，體型本來就很纖瘦的曹雅雯，居然暴瘦成紙片人，讓粉絲都非常憂心她的健康狀況。
曹雅雯開箱新口味洋芋片 近貌瘦成紙片人嚇到粉絲
曹雅雯昨天上傳一支51秒的短片，內容為開箱近期很夯的啤酒口味洋芋片，她拆開包裝後，才吃一片就變成苦瓜臉，接著遞出一片給一旁的母親吃，母女倆都面有難色，「真的有啤酒味，尾韻還有苦苦的，甚至有涼感，有！是台啤」曹雅雯打趣地說。
影片中，曹雅雯頭髮往上紮，露出額頭，戴細框眼鏡，穿寬鬆的家居服，可見她整個人消瘦到彷彿只剩皮包骨，不但雙頰凹陷，鎖骨還非常凸出，看上去頗為嚇人。
幾乎全部的粉絲都注意到曹雅雯不尋常的體態，「妳瘦的讓人覺得好可怕，好像生病了」、「瘦成這樣，好可怕」、「變更瘦了，要好好吃飯哦，很喜歡聽妳唱歌」、「太瘦了啦！不要吃不營養的食物，那不健康」、「快認不出來了」、「要注意身體！」
去年中接受顳顎微創手術 曾經因為厭食症暴瘦
曹雅雯去年9月接受顳顎微創治療，解決顳顎關節的問題，術後在IG分享貼滿紗布的近照，幽默寫下「最後一站閻王殿」，隨即澄清只是開玩笑，自己正在恢復中，而她先前因為厭食症暴瘦，工作繁忙導致肌肉緊繃，另接受圓針治療痛到落淚，如今近貌又瘦到不成人形，讓粉絲都相當關心她的身心和健康狀況。
資料來源：曹雅雯臉書
