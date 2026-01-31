我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國男神李棟旭因《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《殺人者的購物中心》等作品深受全球觀眾喜愛，他今（31）日相隔8年終於來台見影迷，下午4點在台大一樓舉辦《MY SWEET HOME》見面會，透露昨天抵台後，有被路人認出來，很慶幸被記得，「幸好自己人氣還在。」粉絲也自告奮勇說要當導遊陪逛夜市，讓李棟旭笑喊先不用：「多人一起，那可能會變得不太方便。」李棟旭見面會邀請粉絲來到宛如家一般的舒適空間「MY SWEET HOME」共聚，準備豐富的有趣問答互動、趣味遊戲、還親切回答來自粉絲的各種好奇提問，遊戲內容包括他多部戲劇經典代表作的畫面，勾起台下粉絲滿滿回憶。他開場就說，很久沒來台，感覺新鮮舒服，昨天抵台後有在台北各處走走拍照，沿路被不少人認出來打招呼，覺得幸好自己人氣還在，還提到很想逛台北夜市，結果粉絲踴躍舉手要當夜市導遊，李棟旭笑說這麼多人一起，那可能會變得不太方便。李棟旭也分享2026年的計畫，第一個是想更常跟父母聯絡，透露去年底接到爸爸的電話責問：「你可以自己一個人活得很好，都不用跟家人聯絡啊？」他說家人是珍貴的存在，所以希望今年可以好好跟父母聯絡，「希望我這次決心可持續久一點。」主持人建議能帶父母來台旅遊，他想一下笑說：「旅遊還是各自進行比較好。」至於第2個願望，是今年想學會網球，因為覺得很帥氣，身邊很多人會打網球，好玩到令他很好奇，沒想到多位粉絲依然舉手自願教學。第3個願望是今年能偷偷來台灣旅遊，「來台5、6次了，都是來工作，大家如果街上碰到我請不要太激動，首爾昨天零下12度，來到台北像春天的天氣，看到路上有人穿長版羽絨衣覺得很不可思議。」大螢幕也秀出昨天他在台北街上拍的照片，李棟旭直言喜歡拍當地人生活的街道，感受在地人的生活樣貌，問及「覺得台灣感性是什麼？」他也說街道很乾淨，美男美女很多，好吃東西很多。李棟旭是以模特兒身分踏入演藝圈，之後轉戰戲劇圈發展，早期先在MBC獨幕劇《最佳劇場－在路之外還有世界》累積演出經驗，再陸續接演多部校園題材作品磨練實力。真正讓他一舉打開知名度的關鍵作品，則是2005年與李準基、李多海合作的《我的女孩 My Girl》，人氣迅速延燒全亞洲，也正式奠定他的一線演員地位。出道多年來，他的代表作橫跨多種類型，包含《女人的香氣》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《觸及真心》、《九尾狐傳系列》、《殺人者的購物中心》等，其中《鬼怪》更讓事業再度衝上高峰，與孔劉組成的「死鬼CP」話題性十足，至今仍被不少觀眾視為經典搭檔。