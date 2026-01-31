我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一位今天生日的粉絲被李棟旭Cue上台，獲得男神的抱抱。（圖／IG@leedongwook_official）

粉絲為了李棟旭離婚 本尊傻眼：祝妳幸福

睽違8年再度來台，韓國男神李棟旭今（31）日下午在台大一樓舉辦《MY SWEET HOME》粉絲見面會，活動才剛開始，現場就被一連串「超有事」的粉絲QA直接帶歪節奏，其中一名粉絲一句「離婚了」當場讓李棟旭整個人愣住，接著祝福對方未來能幸福，笑翻全場。這場見面會《MY SWEET HOME》主打「像回家一樣」的輕鬆氛圍，李棟旭也完全沒在設防，Q&A時間幾乎是即問即回，一位被抽中的粉絲自稱今天是壽星，許願想上台互動，李棟旭二話不說立刻Cue人上台，還發現2人剛好都穿藍色毛衣，粉絲就分享兒子早在去年8月就跟她說：「媽媽以後可以看到妳最喜歡的李棟旭」！當時根本沒有任何來台消息，沒想到真的成真，李棟旭聽完也露出驚訝表情，親自祝她生日快樂，還大方給了擁抱。下一題「不是問題、只是留言」的粉絲，用韓文寫下「愛你，親愛的老公」，李棟旭照念完後立刻吐槽，「這句話應該不是跟我說，應該要對妳真正的老公說」，接著順口問了一句「妳結婚了嗎？」沒想到粉絲秒回：「離婚了！」李棟旭當場嚇到，但希望她未來能過得幸福，真實反應成為全場最有記憶點的瞬間。現場笑聲還沒停，又有粉絲提問：「你是柳演錫的朋友嗎？」李棟旭立刻接球回應：「我是柳演錫的朋友啊。」接著反問對方是不是柳演錫的粉絲，還笑虧：「那你今天為什麼來這裡？應該等他來再去他的見面會吧。」全場直接笑翻。他也順勢聊到，如果沒有當演員，現在體重應該會超標，因為真的太愛吃，還預告今晚想喝高粱酒，完全把粉絲當朋友在聊天。李棟旭這次來台舉辦《MY SWEET HOME》見面會，透露昨天抵達台北後就在街上散步拍照，還被不少路人認出來，讓他鬆了一口氣笑說：「幸好自己人氣還在。」不少粉絲自告奮勇要當夜市導遊，他則幽默回應人太多會不太方便。聊到未來計畫，他也分享今年希望多跟父母聯絡、想學網球，甚至希望有一天能偷偷來台灣旅行，不是工作、只是單純感受生活。