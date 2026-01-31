我是廣告 請繼續往下閱讀

▲輝達執行長黃仁勳分送油飯、飲料給在場守候媒體。（圖╱記者朱永強攝）

▲輝達執行長黃仁勳分送油飯、飲料給在場守候粉絲。（圖╱記者朱永強攝）

輝達執行長黃仁勳來台第三天，今（31）日舉行兆元宴，台積電、和碩、仁寶、鴻海等供應鏈大咖都到場出席餐敘，而他在飯局中也不忘走出來發香腸油飯、蘋果西打等飲料、美食給在場守候的大批粉絲及媒體，黃仁勳說，今年將會是極其重要的一年。今日傍晚五點左右，台廠供應鏈大咖陸續抵達台北磚窯古早味懷舊餐廳，如台積電董事長魏哲家、仁寶董事長陳瑞聰、研華共同總經理張家豪、緯穎董事長洪麗寗、台達電董事長鄭平、鴻海董事長劉揚偉、華擎總經理許隆倫、和碩董事長童子賢、和碩共同執行長鄭光志及鄧國彥、聯發科執行長蔡力行等。黃仁勳中途也發放蘋果西打、油飯給粉絲、媒體，沒多久又再次從餐廳內走出來，發芝麻包給粉絲，也引發大批粉絲激動、開心拿黃仁勳發的磚窯美食。黃仁勳表示，對供應鏈而言，今年充滿了巨大的志向與期待，因為今年將會是極其重要的一年。他指出，輝達的Grace Blackwell 已經進入全面量產階段，而 Vera Rubin也正開始投入生產，市場需求非常非常高。他還說，要向他所有的合作夥伴們致謝。