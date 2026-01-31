我是廣告 請繼續往下閱讀

原以為安可結束，他們突然「二安」再現身，送上《Magic》、《MOA Diary》、《I'll See You There Tomorrow》等彩蛋，今晚總計為台北歌迷獻唱31首歌曲。

南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今（31）日在台北大巨蛋開唱，一連送上《LO$ER=LO♡ER》、《Danger》、《Deja Vu》等31首金曲以及「二次安可多唱5首」之外，5位成員秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）也誠意帶來SOLO表演，但是輪到杋圭演唱《TAKE MY HALF》，音響設備突然出問題，他臨危不亂的表現，獲得全場滿堂彩；TXT也獻上彩蛋，表演《想見你》片尾曲〈想見你想見你想見你〉，標準發音咬字也讓台下記憶深刻。除了《LO$ER=LO♡ER》、《Danger》氣勢磅礴的團體表演，5位成員也輪番帶來個人SOLO舞台，展現截然不同的面貌，太顯也說，這次TXT演唱會的亮點就是大家的SOLO，「大家覺得怎樣？謝謝大家，畢竟站在台上沒有成員，只剩我跟MOA，我必須全力以赴。」全場就用熱烈的尖叫回應，他以中文致意：「謝謝！」然竣表演時，說有聽到歌迷喊安可，「我第一次在表演還沒結束被要求安可ㄟ，所以我很開心。」也說有聽到大家的合唱，聽得很感動。杋圭SOLO表演帶來《TAKE MY HALF》，但是現場設備疑似出狀況，背景音連續斷線2次，但是他臨危不亂，等待音響恢復正常後，再自然的飆唱完成演出；杋圭後來就說，他是第一次在台北唱這首歌，「這是我希望能把自己的好運，分享給MOA的一首歌，MOA們，2026都要幸福喔」。TXT每次來台演出必會獻唱中文歌曲，休寧凱突然清唱一段〈想見你想見你想見你〉，以溫柔又深情的嗓音重新詮釋經典情歌，瞬間引發全場共鳴，成員就說「唱的真棒」，結果休寧凱就再唱一遍，「這是我自己很喜歡，也曾經推薦給粉絲的歌曲，能現場唱給大家聽，我覺得很開心。」他也感恩在接觸世界各地不同的粉絲後，有了認識其他華語歌曲的機會，從中發現到很美的旋律跟歌詞，而他前幾天上傳學中文的VLOG，過程想到過去很多的事，直言：「我會努力學習中文的，謝謝大家。」他們也說，明天會輪到別人帶來「驚喜」，要粉絲敬請期待。演唱會進入尾聲，當唱到《Song of the Stars》時，秀彬帶領全場大合唱：「我們約定一直在一起，跟我一起唱！」歌聲在大巨蛋內迴盪，畫面感十足、情緒滿溢。雖然演出告一段落，但在MOA此起彼落的呼喚聲中，TXT再度現身更以繞場的方式進行安可演出，一連帶來《GGUM》、《Thursday's Child Has Far To Go》等曲；最後成員們輪流用中文向粉絲道別，「謝謝」、「我愛你們」、「明天見」、「晚安」、「安安」，為《ACT : TOMORROW》台北站首日演出畫下圓滿句點。TOMORROW X TOGETHER台北大巨蛋演唱會，明天2月1日還有最後一場，票券可在拓元售票購買，詳情請洽主辦單位遠雄創藝。1.《LO$ER=LO♡ER》2.《Wishlist》3.《Blue Hour（5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나）》4.《Blue Orangeade》5.《Love Language》6.《Over The Moon》7.《Danger》8.《Upside Down Kiss》9.《Growing Pain》10.《Frost》11.《Good Boy Gone Bad》12.《Skipping Stones（물수제비）》13.《네버랜드를 떠나며（Farewell to Neverland）》14.《0X1=LOVESONG（I Know I Love You）》15.《BIRD OF NIGHT》16.《SUNDAY DRIVER》17.《DANCE WITH YOU》18.《GHOST GIRL》19.《TAKE MY HALF》20.《Dear Sputnik（디어 스푸트니크）》21.《No Rules》22.《Deja Vu》23.《Eternally》24.《CROWN（어느날 머리에서 뿔이 자랐다）》25.《Beautiful Strangers》26.《Song of the Stars》27.《GGUM》28.《Thursday's Child Has Far To Go》29.《Magic》30.《MOA Diary》31.《I’ll See You There Tomorrow》