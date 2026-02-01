我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老高無預警回歸，一句「好久不見」逼哭全球粉絲。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube）

老高與小茉YouTube頻道擁有超過600萬訂閱，自2025年10月宣布停更後，沉寂逾3個月，讓全球粉絲揪心不已。上個月30日，老高無預警回歸，上傳2026年首支影片，不過他並沒有像往常一樣露面，而是以純語音形式現身，一句簡單「好久不見」瞬間逼哭眾多粉絲。老高創頻道7年來鮮少中斷更新，此次罕見停更，原來是陪伴罹患淋巴癌的11歲愛犬「力氣」，他選擇暫別工作，全心照顧家人與寵物。在影片中，老高坦言這段日子生活重心澈底轉變，重新體悟「陪伴」對人生的真諦，並強調創作暫停的時間並未白費。這支首發影片，老高刻意不露臉，僅用聲音分享熟悉的科技與未來議題，聚焦馬斯克（Elon Musk）對AI的觀點。老高引用馬斯克對Tesla、SpaceX發展的看法，剖析生產力與人類價值的衝突，呼籲人類與AI共存之道。老高特別提及馬斯克憂慮AI可能毀滅人類，認為最後防線不在規則約束，而在讓AI生出「好奇心」，視人類為宇宙中最有趣的存在，這也呼應老高自身心境，所謂科技再強大，仍無法取代真實情感與陪伴，這正是他停更再歸的原因。影片上線後，留言區湧入粉絲祝福，有人見標題就淚崩，形容如老友報平安，也有許多人為「力氣」祈福，感同身受寵物生病之痛，更有人讚，在AI內容氾濫時代，老高僅靠聲音，就能帶來難以取代的「陪伴感」。